Набор "24 часа Нюрбургринга" дебютирует в Assetto Corsa Competizione

Разработчики Assetto Corsa Competizione добавили знаменитую трассу Нордшляйфе сезона 2024 в качестве DLC, доступного в Steam для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Посмотрите новый трейлер пакета «24 часа Нюрбургринга», представленный компанией 505 Games и разработчиком KUNOS Sumulazioni.
Давно запрошенное фанатами дополнение «24 часа Нюрбургринга» включает в себя знаменитую 15,7-мильную трассу Нордшляйфе, на которой проводились одни из самых исторических гонок в истории автоспорта.
Впервые примите участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» в Assetto Corsa Competizione. Насладитесь прекрасным видом на горы Эйфель и башню Нюрбургского замка, которым наслаждаются самые престижные гонщики.
24 часа наслаждений