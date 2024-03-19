Создатели Assetto Corsa заявили, что следующая игра будет полноценным сиквелом, а не спин-оффом

Студия-разработчик Assetto Corsa компания Kunos Simulazioni заявила, что следующая игра в гоночной франшизе не будет спин-оффом, как Assetto Corsa Competizione, а станет полноценным сиквелом.

В интервью изданию о гоночных играх OverTake руководитель студии Марко Массарутто рассказал, что AC2 - это не совсем точное кодовое название Assetto Corsa Competizione, и что следующая часть, в отличие от предыдущей, будет полноценным сиквелом.

Новая Assetto Corsa будет следовать тому, что мы сделали с Assetto Corsa 1. Это не просто продолжение, это гораздо, гораздо, гораздо больше. Это точно не спин-офф, как Competizione.

Масарутто потратил немало времени, рассказывая о грядущем DLC для Assetto Corsa Competizione, которое добавит в качестве гоночной трассы знаменитый Нюрбургринг Нордшляйфе. Он рассказал о том, что решение о переносе трассы в игру было принято только благодаря сотрудничеству с SRO Motorsports Group в рамках серии Intercontinental GT Challenge, в результате которого в игре появятся "24 часа Нюрбургринга".

Выход нового DLC, как утверждается, является одной из причин отсутствия даты выхода сиквела. Однако Digital Bros, материнская компания издателя 505 Games, в своем прошлогоднем финансовом отчете сообщила, что выход Assetto Corsa 2 намечен на весну 2024 года.