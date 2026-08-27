Assetto Corsa EVO получила обновление 0.9 - новые машины, онлайн-события и улучшенная физика

Assetto Corsa EVO вышла на новый этап раннего доступа с масштабным обновлением 0.9. Разработчики добавили три автомобиля — Audi R8 LMS GT2, Audi R8 V10 performance quattro и Mazda RX-7 FD Spirit R (Type A).

Главным нововведением стали онлайн-таблицы лидеров с Hotlap и Hotstint, а также специальные события. В них можно соревноваться с результатами других игроков и даже ограничивать число попыток, превращая заезды в более напряжённое испытание.

Обновление также заметно переработало физику, модель шин и управление. Улучшения получили гоночные слики, дифференциалы LSD и система полного привода. Кроме того, разработчики внесли множество изменений в Force Feedback и исправили работу рулей Fanatec, Logitech и Thrustmaster.

Не обошлось без технических улучшений: оптимизированы рендеринг, тени, зеркала и кубические карты автомобилей, добавлена новая система Exposure Fusion, а также улучшена работа DLSS и FSR.

При этом Update 0.9 не является финальным обновлением раннего доступа. Разработчики отдельно подчеркнули, что Free Roam всё ещё находится в разработке и появится до выхода игры из раннего доступа. Точную дату его появления пока не назвали.