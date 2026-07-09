Assetto Corsa EVO получила патч 0.8 с новым контентом и переработанным VR-режимом

Итальянская студия Kunos Simulazioni представила масштабное обновление 0.8 для симулятора Assetto Corsa EVO, приближающее игру к полноценному релизу. Главным контентным нововведением стало пополнение автопарка тремя официальными лицензированными машинами. Игрокам стали доступны трековые болиды KTM X-Bow в модификациях GT2 и GT4, а также мощный полноприводный хэтчбек Volkswagen Golf 8 R.

Помимо техники, в симулятор добавили южноафриканский трек Кьялами, воссозданный в современной конфигурации FIA. Особенность трассы заключается в её расположении на высокогорье: разреженный воздух снижает мощность двигателей и меняет прижимную силу. Сам автодром требует от пилотов максимальной точности из-за обилия скоростных виражей и неровного рельефа.

Ключевым сетевым изменением стала официальная поддержка пользовательских модификаций в мультиплеере. Кастомные автомобили из встроенного редактора теперь можно использовать в онлайн-заездах, а защита от читерства реализована через автоматическую проверку SHA-хешей файлов. Дополнительно организаторы получили функции ручной настройки стартовой решетки, а авторы контента — инструменты для создания ливрей.

Разработчики также серьезно оптимизировали VR-режим, внедрив технологию фовеального рендеринга, которая экономит ресурсы ПК за счет снижения качества графики на периферии экрана. Настройки графики для VR-шлемов теперь отделены от мониторов. Вдобавок патч улучшил общую физическую модель, звуковые эффекты, качество сглаживания MSAA и стабильность сетевого кода.