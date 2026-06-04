Assetto Corsa EVO получила поддержку модов и новые автомобили в обновлении 0.7

Разработчики Assetto Corsa EVO выпустили крупное обновление 0.7, которое не только расширяет автопарк игры, но и делает важный шаг в сторону поддержки пользовательского контента. На фоне недавних споров вокруг проекта такой патч выглядит как попытка укрепить доверие сообщества и показать, что развитие симулятора продолжается полным ходом.

Главным нововведением стали четыре новых автомобиля: Audi R8 LMS GT3 Evo II, Datsun 240Z, Porsche 935 и Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo Kit. Это довольно разнообразный набор техники, который должен заинтересовать как поклонников классических автомобилей, так и любителей современных гоночных машин.

Не менее важным изменением стала поддержка инструмента Assetto Corsa EVO SDK. Теперь моддеры получили возможность создавать собственные автомобили для одиночных заездов. Для серии Assetto Corsa поддержка модификаций всегда была одной из ключевых сильных сторон, поэтому этот шаг можно назвать особенно значимым. Более того, разработчики уже подтвердили планы по внедрению пользовательских модов в отдельные многопользовательские режимы в будущем.

Обновление также улучшает визуальную составляющую. В игру добавлена новая система генерации частиц и пыли, благодаря которой заезды выглядят более живыми и реалистичными. Дополнительно была переработана звуковая модель Toyota Supra RZ, что должно положительно сказаться на ощущениях от вождения.

Пока Assetto Corsa EVO продолжает находиться в процессе активного развития, но обновление 0.7 показывает правильное направление. Особенно важно, что авторы уделяют внимание не только контенту и графике, но и инструментам для сообщества. Именно поддержка модов когда-то помогла первой Assetto Corsa сохранить популярность на долгие годы, и похоже, что EVO собирается идти тем же путем.