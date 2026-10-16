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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.2 116 оценок

Assetto Corsa EVO получит режим свободной езды 9 декабря

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Студия Kunos Simulazioni представила новый трейлер Assetto Corsa EVO, посвященный долгожданному режиму свободного исследования мира Free Roam. Он появится в гоночном симуляторе 9 декабря 2026 года вместе с обновлением до версии 0.10.

Новый режим позволит игрокам впервые покинуть привычные гоночные трассы и отправиться в путешествие по открытому миру. Для исследования станет доступна часть немецкого региона Айфель, известного живописными пейзажами, извилистыми дорогами и расположенным здесь знаменитым автодромом Нюрбургринг.

В отличие от традиционных соревнований, Free Roam предложит свободные поездки без необходимости участвовать в гонках. Игроки смогут исследовать загородные маршруты, наслаждаться окружающими пейзажами и испытывать автомобили на разнообразных дорожных покрытиях.

При этом разработчики не ограничатся асфальтированными дорогами. В режиме также появятся внедорожные маршруты, позволяющие съехать с привычных трасс и исследовать менее доступные уголки региона.

Новый трейлер демонстрирует разнообразные локации Айфеля и возможности свободного передвижения, которые станут доступны владельцам игры уже в ближайшие месяцы.

Трейлеры 19 Обновления 18
20
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
TedBaggins
Игроки смогут исследовать загородные маршруты, наслаждаться окружающими пейзажами

Ну да, в графене 2010 года возможности наслаждения прям неограниченные.

5
Egik81

Когда думать все сложнее проще сделать так...

4
Satoshi Nakamooto

Офигенно! Жду..

Специально взял moza r9v3

1