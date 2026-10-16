Assetto Corsa EVO получит режим свободной езды 9 декабря

Студия Kunos Simulazioni представила новый трейлер Assetto Corsa EVO, посвященный долгожданному режиму свободного исследования мира Free Roam. Он появится в гоночном симуляторе 9 декабря 2026 года вместе с обновлением до версии 0.10.

Новый режим позволит игрокам впервые покинуть привычные гоночные трассы и отправиться в путешествие по открытому миру. Для исследования станет доступна часть немецкого региона Айфель, известного живописными пейзажами, извилистыми дорогами и расположенным здесь знаменитым автодромом Нюрбургринг.

В отличие от традиционных соревнований, Free Roam предложит свободные поездки без необходимости участвовать в гонках. Игроки смогут исследовать загородные маршруты, наслаждаться окружающими пейзажами и испытывать автомобили на разнообразных дорожных покрытиях.

При этом разработчики не ограничатся асфальтированными дорогами. В режиме также появятся внедорожные маршруты, позволяющие съехать с привычных трасс и исследовать менее доступные уголки региона.

Новый трейлер демонстрирует разнообразные локации Айфеля и возможности свободного передвижения, которые станут доступны владельцам игры уже в ближайшие месяцы.