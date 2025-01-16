Assetto Corsa Evo вышла в раннем доступе

16 января Assetto Corsa Evo дебютировала в раннем доступе на Steam, вызвав интерес у фанатов. Игру можно приобрести с 20% скидкой до 30 января. Разработчик Kunos Simulazioni заверил, что стоимость останется неизменной до выхода версии 1.0.

В игре доступен ограниченный контент: только одиночный режим, где предложены гонки на время, быстрые гонки с ИИ и уроки автошколы. В начале предлагаются пять трасс и двадцать автомобилей для персонализации, с возможностью модификации. Мультиплеер ожидается в следующих обновлениях.

Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5-8700K, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту GeForce GTX 1070, при этом рекомендуется иметь процессор Intel Core i5-10700K и видеокарту GeForce RTX 2070. Создатели не предоставили четкой информации о дальнейших обновлениях, но ожидается добавление нового контента перед выходом полной версии.