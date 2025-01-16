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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.7 47 оценок

Assetto Corsa Evo вышла в раннем доступе

Simple Jack
Новости

16 января Assetto Corsa Evo дебютировала в раннем доступе на Steam, вызвав интерес у фанатов. Игру можно приобрести с 20% скидкой до 30 января. Разработчик Kunos Simulazioni заверил, что стоимость останется неизменной до выхода версии 1.0.

В игре доступен ограниченный контент: только одиночный режим, где предложены гонки на время, быстрые гонки с ИИ и уроки автошколы. В начале предлагаются пять трасс и двадцать автомобилей для персонализации, с возможностью модификации. Мультиплеер ожидается в следующих обновлениях.

Минимальные системные требования включают процессор Intel Core i5-8700K, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту GeForce GTX 1070, при этом рекомендуется иметь процессор Intel Core i5-10700K и видеокарту GeForce RTX 2070. Создатели не предоставили четкой информации о дальнейших обновлениях, но ожидается добавление нового контента перед выходом полной версии.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
GraF68ru

Купил не глядя, физон у серии отменный, к тому же с релиза сразу поддержка вр и руля, плюс потом большую карту подвезут, отличный вариант гонять в удовольствие под свой музон.

2
Brock_Harrison

из-за таких как ты кто купил не глядя и появляются всякие проходные игры вроде конкорд, давай покупай не глядя все подряд, не обляпайся только.

-21
Абдула Ибн Ебн Еб Brock_Harrison

Ну асс и конкорд это конечно одно и тоже.)))

8
Brock_Harrison Абдула Ибн Ебн Еб

да какая разница то, надо обдуманно покупать а не глядя.

-14
GraF68ru Brock_Harrison

Ути какие мы нежные, ты еще заплачь.

6
Brock_Harrison GraF68ru

причина тряски?

-8
Antimandalajnah

Она с Денуво?

1
Zick211

без

1
Az_Az

Ну кстати автошкола пока закрыта, да и машин там пока не 20, а меньше

-1