Авторы Assetto Corsa Evo признали ошибки и наметили амбициозные планы развития

Assetto Corsa EVO — новая часть культовой серии гоночных симуляторов от Kunos Simulazioni и 505 Games — вышла в ранний доступ в начале года, но старт оказался далёк от идеального. Игроки в Steam оценили игру всего на 54% положительных отзывов, а длительное отсутствие обновлений лишь усилило разочарование.

Однако разработчики не остались глухи. В новом видео они признали ошибки и объявили об изменении курса. Главное — они услышали недовольство сообщества и пообещали масштабное обновление с большим количеством контента и улучшений.

Ключевым нововведением станет Open Mode — оффлайновый режим, позволяющий проходить сюжетную кампанию без постоянного подключения к Интернету. При этом онлайн-события сохранятся и будут доступны как в карьере, так и в открытом режиме.

Также планируется улучшить производительность и оптимизацию, особенно для VR и систем с тройными мониторами. ИИ станет умнее и адаптивнее, а улучшенный интерфейс и функция Custom Race Weekend помогут гибко настраивать одиночные заезды.

Летом игроков ждёт новая версия мультиплеера с переработанным сетевым кодом. Инструменты моддинга, ранее запланированные на пострелизный период, станут доступны уже во время раннего доступа. В игру вернут классические автомобили, включая монопосты.

Вишенкой на торте стало возвращение Стефано Касилло — основателя Kunos — в роли технического директора. Он покинул студию в 2020 году, чтобы создать яхтенный симулятор Hydrofoil Generation, вышедший в 2023-м. Теперь он снова в деле, и фанаты надеются, что с его возвращением Assetto Corsa EVO найдёт своё достойное место в жанре автосимуляторов.