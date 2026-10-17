ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.2 116 оценок

Бесплатные модификации вынудили создателей Assetto Corsa EVO полностью отказаться от системы внутриигровой экономики

Extor Menoger Extor Menoger

Создатели гоночного симулятора Assetto Corsa EVO официально отказались от внедрения внутриигровой финансовой системы из-за невозможности совместить ее с бесплатными пользовательскими модификациями. Об этом решении подробно рассказал сооснователь и исполнительный директор студии Kunos Simulazioni Марко Массарутто на выставке SimRacing Expo 2026 во Франкфурте. По словам разработчика, изначальная концепция экономики угрожала уничтожить ключевую ценность франшизы - свободу творчества фанатского сообщества.

Главное противоречие возникло при попытке сбалансировать официальный автопарк с пользовательскими машинами. В рамках задуманной системы каждый лицензированный болид от разработчиков обладал собственной стоимостью, а его обслуживание, ремонт повреждений и тюнинг требовали виртуальной валюты. Появление бесплатных модов мгновенно ломало эту модель, поскольку любой сторонний автомобиль обходился бы пользователю ровно в 0 евро, обесценивая официальный контент и многомесячный труд авторов.

Две эти вещи попросту не могут сосуществовать так, чтобы оправдать огромную проделанную работу. Мы потратили не менее 1 года в попытках найти баланс, прежде чем набрались смелости посмотреть на себя в зеркало и признать, что не способны это реализовать.
- Марко Массарутто, исполнительный директор и сооснователь студии Kunos Simulazioni

Изначально авторы планировали построить инфраструктуру по примеру Microsoft Flight Simulator, где официальный каталог дополнений мирно уживается с работами сторонних студий. Однако виртуальные гонщики восприняли подобные эксперименты с настороженностью, решив, что студия пытается монетизировать и ограничить независимых моддеров. Чтобы выстроить единую экономику с учетом модификаций, разработчикам пришлось бы вручную модерировать и оценивать каждую фанатскую модель, что привело бы к жесткому контролю контента со стороны студии.

Кроме того, экономическая надстройка разрослась до масштабов неуправляемого осьминога, пустившего свои щупальца во все ключевые механики. Постоянные расчеты стоимости деталей, износа резины и платы за аварии при входе на сетевые серверы отнимали колоссальное количество ресурсов у команды разработчиков, которая насчитывает всего 40-45 специалистов. В итоге проект оказался перегружен лишними механиками, а производительность движка начала заметно снижаться.

Отказ от денежных расчетов не означает отмену развития игрока в целом. В симуляторе появятся подробный профиль водителя, статистика заездов, спортивный рейтинг безопасности в многопользовательском режиме и структурированная одиночная карьера. Все эти элементы будут опираться исключительно на навыки управления автомобилем, а не на искусственный гринд виртуальных средств.

10
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий