Бесплатные модификации вынудили создателей Assetto Corsa EVO полностью отказаться от системы внутриигровой экономики

Создатели гоночного симулятора Assetto Corsa EVO официально отказались от внедрения внутриигровой финансовой системы из-за невозможности совместить ее с бесплатными пользовательскими модификациями. Об этом решении подробно рассказал сооснователь и исполнительный директор студии Kunos Simulazioni Марко Массарутто на выставке SimRacing Expo 2026 во Франкфурте. По словам разработчика, изначальная концепция экономики угрожала уничтожить ключевую ценность франшизы - свободу творчества фанатского сообщества.

Главное противоречие возникло при попытке сбалансировать официальный автопарк с пользовательскими машинами. В рамках задуманной системы каждый лицензированный болид от разработчиков обладал собственной стоимостью, а его обслуживание, ремонт повреждений и тюнинг требовали виртуальной валюты. Появление бесплатных модов мгновенно ломало эту модель, поскольку любой сторонний автомобиль обходился бы пользователю ровно в 0 евро, обесценивая официальный контент и многомесячный труд авторов.

Две эти вещи попросту не могут сосуществовать так, чтобы оправдать огромную проделанную работу. Мы потратили не менее 1 года в попытках найти баланс, прежде чем набрались смелости посмотреть на себя в зеркало и признать, что не способны это реализовать.

- Марко Массарутто, исполнительный директор и сооснователь студии Kunos Simulazioni

Изначально авторы планировали построить инфраструктуру по примеру Microsoft Flight Simulator, где официальный каталог дополнений мирно уживается с работами сторонних студий. Однако виртуальные гонщики восприняли подобные эксперименты с настороженностью, решив, что студия пытается монетизировать и ограничить независимых моддеров. Чтобы выстроить единую экономику с учетом модификаций, разработчикам пришлось бы вручную модерировать и оценивать каждую фанатскую модель, что привело бы к жесткому контролю контента со стороны студии.

Кроме того, экономическая надстройка разрослась до масштабов неуправляемого осьминога, пустившего свои щупальца во все ключевые механики. Постоянные расчеты стоимости деталей, износа резины и платы за аварии при входе на сетевые серверы отнимали колоссальное количество ресурсов у команды разработчиков, которая насчитывает всего 40-45 специалистов. В итоге проект оказался перегружен лишними механиками, а производительность движка начала заметно снижаться.

Отказ от денежных расчетов не означает отмену развития игрока в целом. В симуляторе появятся подробный профиль водителя, статистика заездов, спортивный рейтинг безопасности в многопользовательском режиме и структурированная одиночная карьера. Все эти элементы будут опираться исключительно на навыки управления автомобилем, а не на искусственный гринд виртуальных средств.