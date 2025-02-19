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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.6 66 оценок

Для Assetto Corsa EVO вышло первое контентное обновление

butcher69
Новости

Итальянская студия Kunos Simulazioni выпустила первое контентное обновление раннего доступа для Assetto Corsa EVO. Патч 0.1.6 добавляет в игру два новых автомобиля и одну трассу, расширяя возможности игроков.

Первый автомобиль — Lancia Delta HF Integrale «Evoluzione 2» в знаковом цвете «Giallo Ginestra». Этот легендарный хэтчбек сочетает в себе мощный турбированный двигатель и полный привод, обеспечивая динамичное управление и захватывающие заносы.

Второй автомобиль — Lamborghini Huracán STO, разработанный с учетом опыта гонок GT. Это суперкар, ориентированный на максимальную скорость и точность управления.

Также обновление добавляет культовую трассу Fuji Speedway. Впервые в серии Assetto Corsa игроки смогут прокатиться по этой сложной и живописной трассе, насладившись видами на гору Фудзи.

Помимо нового контента, обновление включает улучшения физики, оптимизацию графики и исправления ошибок, делая игровой процесс еще более реалистичным.

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