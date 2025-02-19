Для Assetto Corsa EVO вышло первое контентное обновление

Итальянская студия Kunos Simulazioni выпустила первое контентное обновление раннего доступа для Assetto Corsa EVO. Патч 0.1.6 добавляет в игру два новых автомобиля и одну трассу, расширяя возможности игроков.

Первый автомобиль — Lancia Delta HF Integrale «Evoluzione 2» в знаковом цвете «Giallo Ginestra». Этот легендарный хэтчбек сочетает в себе мощный турбированный двигатель и полный привод, обеспечивая динамичное управление и захватывающие заносы.

Второй автомобиль — Lamborghini Huracán STO, разработанный с учетом опыта гонок GT. Это суперкар, ориентированный на максимальную скорость и точность управления.

Также обновление добавляет культовую трассу Fuji Speedway. Впервые в серии Assetto Corsa игроки смогут прокатиться по этой сложной и живописной трассе, насладившись видами на гору Фудзи.

Помимо нового контента, обновление включает улучшения физики, оптимизацию графики и исправления ошибок, делая игровой процесс еще более реалистичным.