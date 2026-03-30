Ford Mustang GT3 пополнит автопарк Assetto Corsa Evo с выходом патча v0.6

В обновлении v0.6 для Assetto Corsa Evo появится Ford Mustang GT3. Этот масл-кар с мощным 5,4-литровым мотором V8 создавался вместе с инженерами из Multimatic. Судя по тизерам от разработчиков из Kunos Simulazioni, в игру добавят версию первого поколения, которая уже знакома игрокам по Assetto Corsa Competizione.

Новый Mustang пополнит ряды класса GT3 вместе с долгожданной Ferrari 296 GT3. Эти машины составят компанию уже имеющейся в игре BMW M4 GT3 Evo, значительно расширяя выбор для любителей кольцевых гонок. Глава студии Марко Массарутто пообещал, что с точки зрения контента версия 0.6 будет более ориентирована на гонки: в ней появится больше гоночных автомобилей, чем в 0.5.

Помимо современных болидов, обновление v0.6 добавит в игру классическую Ferrari 288 GTO и легендарную трассу Себринг, известную своим сложным кочковатым покрытием. Это станет серьезной проверкой для физики нового движка.

Точная дата выхода обновления пока не объявлена, однако фанаты ожидают релиз в ближайшие две недели. Учитывая акцент разработчиков на гоночную составляющую, Mustang может оказаться не последним сюрпризом в этом патче.