Количество игроков франшизы Assetto Corsa превысило 20 миллионов

У Kunos Simulazioni было много поводов для праздника на SimRacing Expo 2025. Студия не только представила новый спин-офф Assetto Corsa Rally и предстоящее обновление EVO v0.4, но и объявила о достижении франшизой важной отметки в количестве игроков.

Выступая на мероприятии в Дортмунде, соучредитель и исполнительный директор Kunos Simulazioni Марко Массарутто объявил, что количество уникальных игроков франшизы Assetto Corsa превысило 20 миллионов с момента выхода первой игры в раннем доступе в 2013 году.

С выходом EVO в январе прошлого года количество уникальных пользователей франшизы Assetto Corsa превысило 20 миллионов. Это отличный результат. Эти цифры поражают. Если вы думаете, что Assetto Corsa — это реалистичный симулятор, то он предназначен для «нишевых» пользователей. Но теперь это уже не нишевый сегмент.



Это не результат отличной физики, графики, звука, игрового процесса и моддинга. Это сочетание всего этого. Но это, прежде всего, результат прекрасных отношений между разработчиком и сообществом гоночных симуляторов. Мы создали отношения, основанные на взаимном доверии, которые помогли нам в нашей работе.

Следующая глава франшизы откроется 13 ноября этого года с выходом Assetto Corsa Rally в раннем доступе, разрабатываемой студией Supernova Games Studio. Это аутентичный раллийный симулятор, версия в раннем доступе которого будет включать десять автомобилей и четыре спецучастка. Также разрабатываются версии для консолей.

В ноябре также выйдет обновление Assetto Corsa EVO v0.4, которое добавит девять новых автомобилей и три трассы, включая дебютную для серии трассу Road Atlanta и возвращение Нюрбургринга.