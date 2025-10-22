Количество игроков франшизы Assetto Corsa превысило 20 миллионов

У Kunos Simulazioni было много поводов для праздника на SimRacing Expo 2025. Студия не только представила новый спин-офф Assetto Corsa Rally и предстоящее обновление EVO v0.4, но и объявила о достижении франшизой важной отметки в количестве игроков.
Выступая на мероприятии в Дортмунде, соучредитель и исполнительный директор Kunos Simulazioni Марко Массарутто объявил, что количество уникальных игроков франшизы Assetto Corsa превысило 20 миллионов с момента выхода первой игры в раннем доступе в 2013 году.
С выходом EVO в январе прошлого года количество уникальных пользователей франшизы Assetto Corsa превысило 20 миллионов. Это отличный результат. Эти цифры поражают. Если вы думаете, что Assetto Corsa — это реалистичный симулятор, то он предназначен для «нишевых» пользователей. Но теперь это уже не нишевый сегмент.
Это не результат отличной физики, графики, звука, игрового процесса и моддинга. Это сочетание всего этого. Но это, прежде всего, результат прекрасных отношений между разработчиком и сообществом гоночных симуляторов. Мы создали отношения, основанные на взаимном доверии, которые помогли нам в нашей работе.
Следующая глава франшизы откроется 13 ноября этого года с выходом Assetto Corsa Rally в раннем доступе, разрабатываемой студией Supernova Games Studio. Это аутентичный раллийный симулятор, версия в раннем доступе которого будет включать десять автомобилей и четыре спецучастка. Также разрабатываются версии для консолей.
В ноябре также выйдет обновление Assetto Corsa EVO v0.4, которое добавит девять новых автомобилей и три трассы, включая дебютную для серии трассу Road Atlanta и возвращение Нюрбургринга.
Верю. Уже поверил. На двух довольно нишевых играх 20 миллионов. ВЕРЮ
На первую часть постоянно скидки, вроде её можно было купить за 200 рублей...
Некоторые купили просто так для коллекции.