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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.8 44 оценки

Компания Kunos Simulazioni представила подробности раннего доступа Assetto Corsa EVO

butcher69
Новости

Компания Kunos Simulazioni представила подробности раннего доступа Assetto Corsa EVO, который начнется 16 января 2025 года исключительно на PC. Видеоролик показал, что на старте пользователи смогут опробовать 5 трасс, 20 автомобилей и разнообразные игровые режимы.

Доступные трассы в раннем доступе:

  • Автодром Энцо и Дино Феррари
  • Брэндс Хэтч
  • Лагуна Сека
  • Гора Панорама
  • Сузука

Все трассы предлагают динамичные поверхности, анимацию зрителей и реалистичную симуляцию воды. Полная версия игры, запланированная на осень 2025 года, добавит 15 новых трасс, а в дальнейшем их количество увеличится за счет бесплатных обновлений.

В раннем доступе появится режим «Академия вождения», где игрокам предстоит проходить трассы по секциям в стиле Time Attack, зарабатывая лицензии для доступа к новым машинам.

На старте будет доступно 20 автомобилей от 17 брендов, включая Alfa Romeo Giulia GT и Junior Veloce Electric. К релизу 1.0 разработчики обещают более 100 автомобилей.

Также подтверждена карта открытого мира для свободного перемещения, что добавляет новый уровень реализма.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
B e s i k

" Также подтверждена карта открытого мира для свободного перемещения, что добавляет новый уровень реализма "

Значит это всё таки правда для меня это самый сок ! За остальное не переживаю всё будет ок.

1
Antimandalajnah

Трейлер многообещающий. Driveclub напоминает.

1
SULIK 712

Вот это тема,вот это увлеченные люди

1