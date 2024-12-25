Компания Kunos Simulazioni представила подробности раннего доступа Assetto Corsa EVO, который начнется 16 января 2025 года исключительно на PC. Видеоролик показал, что на старте пользователи смогут опробовать 5 трасс, 20 автомобилей и разнообразные игровые режимы.

Доступные трассы в раннем доступе:

Автодром Энцо и Дино Феррари

Брэндс Хэтч

Лагуна Сека

Гора Панорама

Сузука

Все трассы предлагают динамичные поверхности, анимацию зрителей и реалистичную симуляцию воды. Полная версия игры, запланированная на осень 2025 года, добавит 15 новых трасс, а в дальнейшем их количество увеличится за счет бесплатных обновлений.

В раннем доступе появится режим «Академия вождения», где игрокам предстоит проходить трассы по секциям в стиле Time Attack, зарабатывая лицензии для доступа к новым машинам.

На старте будет доступно 20 автомобилей от 17 брендов, включая Alfa Romeo Giulia GT и Junior Veloce Electric. К релизу 1.0 разработчики обещают более 100 автомобилей.

Также подтверждена карта открытого мира для свободного перемещения, что добавляет новый уровень реализма.