Kunos Simulazioni идет навстречу игрокам: версия 0.6 добавит в Assetto Corsa Evo моды и собственные серверы

В феврале прошлого года студия Kunos Simulazioni выпустила версию 0.5 для Assetto Corsa EVO, которая добавила в игру новые трассы и автомобили, но при этом разделила сообщество фанатов. Причиной стало удаление режима карьеры — главного развлечения для одиночной игры — ради акцента на соревновательном мультиплеере и режиме «песочницы».

Судя по всему, отзывы дошли до руководства итальянской студии, так как в грядущем обновлении 0.6, которое, похоже, призвано наладить отношения с игроками, помимо шести новых автомобилей и новой трассы (Себринг, которую тизерили еще в феврале в ролике к версии 0.5), отныне игроки смогут создавать выделенные самоуправляемые серверы AC EVO через Steam. До этого за использование серверов приходилось платить сторонним сервисам от 5 до 15 евро в месяц, но теперь в этом не будет необходимости.

Новые автомобили и трассы в Assetto Corsa Evo v.0.6

Новые авто:

Audi R8 LMS GT4 Evo

Ferrari 296 GT3

Ferrari 288 GTO

Ford Mustang GT3

Lamborghini Countach LP5000 QV

Porsche 992 GT3 R Rennsport

Трассы:

Себринг

Обновленная конфигурация Нюрбургринг Нордшляйфе 2026 года

И последнее по порядку, но не по значению: процесс переназначения клавиш и настройки управления в Assetto Corsa EVO — будь то обычные геймпады или специализированное оборудование для симрейсинга — был значительно упрощен. Теперь он больше напоминает систему из Assetto Corsa Competizione или Assetto Corsa Rally.