Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.2 109 оценок

Kunos Simulazioni идет навстречу игрокам: версия 0.6 добавит в Assetto Corsa Evo моды и собственные серверы

Gruz_ Gruz_

В феврале прошлого года студия Kunos Simulazioni выпустила версию 0.5 для Assetto Corsa EVO, которая добавила в игру новые трассы и автомобили, но при этом разделила сообщество фанатов. Причиной стало удаление режима карьеры — главного развлечения для одиночной игры — ради акцента на соревновательном мультиплеере и режиме «песочницы».

Судя по всему, отзывы дошли до руководства итальянской студии, так как в грядущем обновлении 0.6, которое, похоже, призвано наладить отношения с игроками, помимо шести новых автомобилей и новой трассы (Себринг, которую тизерили еще в феврале в ролике к версии 0.5), отныне игроки смогут создавать выделенные самоуправляемые серверы AC EVO через Steam. До этого за использование серверов приходилось платить сторонним сервисам от 5 до 15 евро в месяц, но теперь в этом не будет необходимости.

Новые автомобили и трассы в Assetto Corsa Evo v.0.6

Новые авто:

  • Audi R8 LMS GT4 Evo
  • Ferrari 296 GT3
  • Ferrari 288 GTO
  • Ford Mustang GT3
  • Lamborghini Countach LP5000 QV
  • Porsche 992 GT3 R Rennsport

Трассы:

  • Себринг
  • Обновленная конфигурация Нюрбургринг Нордшляйфе 2026 года

И последнее по порядку, но не по значению: процесс переназначения клавиш и настройки управления в Assetto Corsa EVO — будь то обычные геймпады или специализированное оборудование для симрейсинга — был значительно упрощен. Теперь он больше напоминает систему из Assetto Corsa Competizione или Assetto Corsa Rally.

A8USER

Новость нужно было назвать "Kunos Simulazioni не отреагировала на недовольство сообщества и продолжила скидывать ответственность со своих плеч на плечи моддеров." Куносы наобещали карьеру и открытый мир, а потом заднюю включили.

Моды умерли уже очень давно, моддеры это не профессиональные разработчики, они максимум трассу из какой-нибудь старой игры портируют.

1
GraF68ru

Че, карьеру снесли? Не сильно активно за проектом слежу, но это невероятно тупорылое решение.