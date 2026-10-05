Kunos Simulazioni покажет Assetto Corsa EVO и AC Rally на выставке SimRacing Expo 2026 во Франкфурте

Выставка SimRacing Expo во Франкфурте начнется чуть более чем через две недели, и студия Kunos Simulazioni официально подтвердила свое участие. На мероприятии она продемонстрирует свои новые проекты — Assetto Corsa EVO и Assetto Corsa Rally.

Хотя итальянская студия пока не раскрыла точную программу демонстрации игр в период с 16 по 18 октября, разработчики подтвердили, что европейский региональный финал их киберспортивного турнира FIA Esports Global Rally Tour (одобренного FIA) пройдет вживую прямо на сцене франкфуртского выставочного центра Messe (разумеется, на базе AC Rally). Итоговый гранд-финал турнира состоится 12 декабря 2026 года в Шанхае в рамках престижной церемонии награждения FIA Awards.

Разработкой AC Rally занимается студия Supernova Games Studios в рамках технического партнерства с Kunos. В их недавнюю версию раннего доступа V0.6 уже были добавлены закрытые мультиплеерные лобби и осуществлен переход на новую версию движка Unreal Engine 5. В будущем команда планирует внедрить более масштабный сетевой режим, и эта задача сейчас является одним из главных приоритетов для Supernova.

В раннем доступе также находится и AC EVO, разработка которой до сих пор сопровождалась некоторыми серьезными трудностями. Тем не менее, долгожданный режим свободной езды (free-roam) уже почти готов и появится в следующем обновлении игры. Разработчики надеются, что его версию удастся привезти на выставку, чтобы дать посетителям возможность опробовать ее лично, хотя официально это пока не подтверждено.

Релиз версий 1.0 для обеих игр запланирован на первую половину 2027 года. Это делает грядущую выставку SimRacing Expo важнейшим публичным шагом на пути к полноценному запуску, ведь гости мероприятия смогут лично сесть за виртуальный руль и оценить каждый из проектов.

Выставка SimRacing Expo Frankfurt пройдет с 16 по 18 октября 2026 года и соберет крупнейших представителей индустрии. На данный момент свое участие уже подтвердили такие гиганты в сфере производства оборудования, как Fanatec, Moza и Asetek. Сегмент гоночных симуляторов представят проекты Project Motor Racing и Rennsport.