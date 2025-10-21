ЧАТ ИГРЫ
Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 90 оценок

Легендарный Нюрбургринг и новые авто появятся в ноябрьском обновлении Assetto Corsa EVO

butcher69 butcher69

Студия Kunos Simulazioni продолжает активно развивать Assetto Corsa EVO, и уже в ноябре игра получит масштабное обновление 0.4. Главным событием станет добавление легендарной трассы Нюрбургринг-Нордшляйфе — одной из самых известных и сложных гоночных локаций в мире.

Разработчики уже показали первый геймплей с немецкой трассы, отметив, что именно вокруг Нюрбургринга будет строиться режим свободного перемещения, который появится в начале 2026 года и позволит игрокам кататься по общественным дорогам.

Однако культовый трек — не единственное новшество. В патч 0.4 войдут также трассы Oulton Park и Road Atlanta, а автопарк пополнится целой серией культовых машин:

  • Ferrari F40 LM
  • BMW M3 CSL
  • Porsche Cayman 718 GT4 RS
  • Mini John Cooper S
  • Ferrari Daytona SP3
  • Toyota Supra MKIV

Выход обновления 0.4 ожидается во второй половине ноября. Кроме того, студия недавно показала геймплей режима свободного вождения, где можно будет исследовать дороги без ограничений, а также напомнила о разработке отдельного проекта — Assetto Corsa Rally, ориентированного на поклонников раллийных трасс и бездорожья.

Комментарии:  1
Aleksey Aleshka

Помнится июльское обновление вышло в сентябре)))

1