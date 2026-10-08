Новые скриншоты открытого мира в Assetto Corsa EVO, режим добавят скоро

Разработчики из студии Kunos Simulazioni провели трансляцию на которой представили полноценный разбор игрового процесса свободного режима (Free Roam). Это нововведение появится в следующем крупном обновлении игры, ключевые факты:

Масштаб 1:1 региона Айфель (Германия): Карта полностью воспроизводит реальные дороги, перепады высот, перекрестки и культовые точки сбора автомобилистов вокруг Нюрбургринга, открытый мир будет добавляться и расширяться частями. Разработчики подтвердили, что в грядущем обновлении 0.10 игроки получат лишь первую итерацию масштабной карты региона Айфель.

2. Пешеходный режим (Walk Mode): Игроки могут в любой момент выйти из машины и исследовать мир пешком, гуляя по окрестностям.

3. Полноценное бездорожье (Off-roading): Физика игры позволяет съезжать с асфальтированных дорог. При этом автоматического возврата (reset) на трассу нет — выбираться из грязи придется самостоятельно.

4. Реалистичная инфраструктура: Для машин доступны заправки, ремонтные мастерские и автомойки, а также система быстрой телепортации.

5. Бесшовный выезд на Нюрбургринг: Вы можете просто ехать по дорогам общего пользования, подъехать к туристическому въезду Нордшляйфе, дождаться открытия шлагбаума и выехать на гоночный трек.

6. Живой трафик под управлением ИИ: На дорогах смоделировано движение гражданского транспорта (от легковушек до фургонов и спецтехники), плотность которого меняется в зависимости от времени суток.

7. Физика повреждений и окружение: Столкновения со столбами, деревьями или отбойниками наносят реальный урон машине, заставляя соблюдать ПДД и контролировать скорость.

8. Испытания на время (Time Attack) и ивенты: Режим является песочницей, но на карте разбросаны необязательные активности и челленджи как для одиночной игры, так и для мультиплеера.

Точная дата выхода обновления 0.10 с режимом Free Roam пока официально не объявлена, тем не менее релиз ожидается во второй половине октября.