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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 115 оценок

Новые скриншоты открытого мира в Assetto Corsa EVO, режим добавят скоро

Pavel Rally Pavel Rally

Разработчики из студии Kunos Simulazioni провели трансляцию на которой представили полноценный разбор игрового процесса свободного режима (Free Roam). Это нововведение появится в следующем крупном обновлении игры, ключевые факты:

  1. Масштаб 1:1 региона Айфель (Германия): Карта полностью воспроизводит реальные дороги, перепады высот, перекрестки и культовые точки сбора автомобилистов вокруг Нюрбургринга, открытый мир будет добавляться и расширяться частями. Разработчики подтвердили, что в грядущем обновлении 0.10 игроки получат лишь первую итерацию масштабной карты региона Айфель.

2. Пешеходный режим (Walk Mode): Игроки могут в любой момент выйти из машины и исследовать мир пешком, гуляя по окрестностям.

3. Полноценное бездорожье (Off-roading): Физика игры позволяет съезжать с асфальтированных дорог. При этом автоматического возврата (reset) на трассу нет — выбираться из грязи придется самостоятельно.

4. Реалистичная инфраструктура: Для машин доступны заправки, ремонтные мастерские и автомойки, а также система быстрой телепортации.

5. Бесшовный выезд на Нюрбургринг: Вы можете просто ехать по дорогам общего пользования, подъехать к туристическому въезду Нордшляйфе, дождаться открытия шлагбаума и выехать на гоночный трек.

6. Живой трафик под управлением ИИ: На дорогах смоделировано движение гражданского транспорта (от легковушек до фургонов и спецтехники), плотность которого меняется в зависимости от времени суток.

7. Физика повреждений и окружение: Столкновения со столбами, деревьями или отбойниками наносят реальный урон машине, заставляя соблюдать ПДД и контролировать скорость.

8. Испытания на время (Time Attack) и ивенты: Режим является песочницей, но на карте разбросаны необязательные активности и челленджи как для одиночной игры, так и для мультиплеера.

Точная дата выхода обновления 0.10 с режимом Free Roam пока официально не объявлена, тем не менее релиз ожидается во второй половине октября.

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Скриншоты 6 Обновления 17
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
DesolateHeman

Помню они год назад обещали выпустить, но потом тишина, а сейчас видать вспомнили.

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vovangt4

Ну хорошо, молодцы. Это будет наверное пер