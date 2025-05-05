Новый трейлер Assetto Corsa Evo раскрывает последние нововведения гоночного симулятора

На выставке Future Games Show, проходящей в рамках Gamescom Latam, студия Kunos Simulazioni представила новый трейлер Assetto Corsa Evo. Видео демонстрирует последние нововведения, появившиеся в игре с момента её выхода в ранний доступ на Steam.

Главное внимание уделяется визуальному прорыву — Assetto Corsa Evo использует современные графические технологии, создавая максимально реалистичную картинку. Автомобили, трассы и погодные эффекты в ролике выглядят впечатляюще, подчёркивая стремление студии к техническому совершенству.

С точки зрения геймплея, это логичное развитие знаменитой серии: переработанный физический движок делает поведение машин на трассе ещё более приближенным к реальности. Трассы воспроизведены с максимальной точностью, а автопарк радует высоким уровнем детализации.

Kunos Simulazioni продолжает развивать проект — в течение всего периода раннего доступа игра будет получать новые автомобили, трассы и улучшения, приближая Assetto Corsa Evo к финальной версии.