Обновление 0.3 для Assetto Corsa EVO приносит мультиплеер, новые авто и переработанную физику

Kunos Simulazioni готова сделать крупный шаг вперёд в развитии Assetto Corsa EVO. В обновлении 0.3, которое станет одним из самых насыщенных на этапе раннего доступа, игроков ждёт сразу несколько ключевых нововведений: мультиплеер, расширенный автопарк, новые трассы и серьёзные изменения в физической модели.

Главным событием патча станет появление многопользовательского режима. Пока что в тестовой версии он поддерживает до 16 участников в одной сессии, но со временем разработчики обещают увеличить это ограничение. Основное внимание на старте уделяется стабильности сетевого кода и общей производительности, чтобы гонки проходили без лагов и обрывов соединения. Чуть позже Kunos запустит Custom Server Portal — сервис для аренды и настройки выделенных серверов всего за один евро в месяц, что особенно оценят организаторы лиг и фанатских чемпионатов.

Но мультиплеер — не единственное важное изменение. Игровая физика претерпела серьёзные доработки. Обновлённая модель подвески сделала поведение машин на трассе ещё более правдоподобным, а новая система симуляции шин теперь учитывает образование плоской зоны после блокировки колёс. Это добавляет глубины управлению и требует от гонщика большего контроля над педалью тормоза. Параллельно была перенастроена система обратной связи — руль стал информативнее и детальнее реагирует на каждое движение автомобиля.

Не обошлось и без технических улучшений. Полностью обновлённая аудиосистема теперь передаёт уникальный характер каждого автомобиля: от низкого рыка гоночных болидов до визга шин на пределе сцепления. Интерфейс также получил современный и более удобный дизайн, упрощающий навигацию и настройку личного игрового пространства.

Что касается контента, то здесь разработчики приготовили настоящий подарок. В гараже появилось девять новых машин, включая легендарный Ferrari F2004 — один из самых успешных болидов в истории «Формулы-1». Трассовый список пополнился двумя культовыми локациями: бельгийским Spa-Francorchamps и австрийским Red Bull Ring, воссозданными с максимальной точностью.

Точной даты выхода обновления 0.3 пока нет. Первоначально оно ожидалось в июле, но Kunos решили взять дополнительное время, чтобы довести все нововведения до высокого уровня качества. Судя по масштабу патча, ожидание того стоит — Assetto Corsa EVO всё больше укрепляется в роли эталонного симулятора для фанатов виртуальных гонок.