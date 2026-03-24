Первый суперкар Ferrari пополнит автопарк Assetto Corsa EVO с новым обновлением

В грядущем обновлении 0.6 для Assetto Corsa EVO появится легендарная Ferrari 288 GTO — первая из «большой шестерки» флагманов марки. Несмотря на мифы о её создании для раллийной Группы B, этот среднемоторный турбо-монстр весом всего 1160 кг изначально задумывался как дорожный суперкар. Лишь редкая модификация Evoluzione позже была адаптирована для реальных гонок.

Эта модель стала «прародителем» великой династии, открыв путь для таких икон, как F40, F50, Enzo, LaFerrari и новейшая F80. Хотя её мощность в 295 л.с. сегодня кажется скромной, в середине 80-х сочетание легкости и турбонаддува обеспечивало машине заоблачную динамику. В игре она станет мостом между классической эпохой и современными гоночными технологиями.

Разработчики из Kunos Simulazioni подтвердили, что патч 0.6 будет больше ориентирован на автоспорт, чем предыдущие версии. Помимо 288 GTO, в состав обновления войдут гоночная Ferrari 296 GT3 и знаменитая трасса Себринг.

Точная дата релиза пока не названа, но свежий контент и улучшения качества игры (QoL) ожидаются в ближайшее время.