Разработчики Assetto Corsa EVO поделились деталями обновления 0.4

Studio Kunos активно работает не только над раллийным симулятором Assetto Corsa Rally, но и над развитием Assetto Corsa EVO. В ноябре игра получит обновление 0.4. Его главной «фишкой» станет легендарный автодром Нюрбургринг (Nordschleife). Примечательно, что в начале 2026 года, когда выйдет обновление с режимом Free Roam, именно на этом треке можно будет гонять по общественным дорогам.

Немецкий спортивный объект — это далеко не все основные моменты патча 0.4 для Assetto Corsa EVO. В ноябрьском обновлении также появятся гоночные трассы Oulton Park и Road Atlanta.

Кроме того , обновление 0.4 добавит в игру и новые автомобили, а именно:

Ferrari F40 LM

BMW M3 CSL

Porsche Cayman 718 GT4 RS

Mini John Cooper S

Ferrari Daytona SP3

Toyota Supra MKIV

Выход обновления 0.4 ожидается во второй половине ноября.