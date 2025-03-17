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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.6 69 оценок

Разработчики Assetto Corsa EVO собираются поднять цену на игру во время раннего доступа

Lunersun Lunersun

Создатели гоночного симулятора Assetto Corsa EVO тихонько поменяли описание игры в Steam. Раньше они обещали увеличить ценник только после полного релиза, а теперь решили, что могут сделать это прямо во время раннего доступа.

Само по себе подорожание — не такая уж и проблема. Сейчас со скидкой игру можно взять за 1999 рублей, и это продлится до 20 марта. Но геймеров больше беспокоит, что разработчики словно в воду канули — уже месяц нет ни патчей, ни каких-то внятных новостей о будущем проекта.

Неудивительно, что на фоне такой информационной тишины онлайн в игре заметно просел — с пикового значения в 25 тысяч игроков он скатился до нескольких сотен (на момент написания новости в игру играет чуть больше 360 человек).

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MOHAPX-ru

А толку в нее играть сейчас, если онлайна нет, а катать с тупыми ботами быстро наскучит.

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kotasha

Оптимизация где там отдыхает, игра пустая и не доработанная, поднятия цены ничего не изменит, а наоборот ещё меньше желающих будет.

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