Разработчики Assetto Corsa EVO собираются поднять цену на игру во время раннего доступа

Создатели гоночного симулятора Assetto Corsa EVO тихонько поменяли описание игры в Steam. Раньше они обещали увеличить ценник только после полного релиза, а теперь решили, что могут сделать это прямо во время раннего доступа.

Само по себе подорожание — не такая уж и проблема. Сейчас со скидкой игру можно взять за 1999 рублей, и это продлится до 20 марта. Но геймеров больше беспокоит, что разработчики словно в воду канули — уже месяц нет ни патчей, ни каких-то внятных новостей о будущем проекта.

Неудивительно, что на фоне такой информационной тишины онлайн в игре заметно просел — с пикового значения в 25 тысяч игроков он скатился до нескольких сотен (на момент написания новости в игру играет чуть больше 360 человек).