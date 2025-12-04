Сегодня выйдет обновление Assetto Corsa EVO с новыми трассами и автомобилями

После большой паузы итальянская студия Kunos Simulazioni сегодня выпускает обновление Assetto Corsa EVO 0.4, оно является крупнейшим на данный момент пребывания игры в раннем доступе и добавляет значительное количество нового контента: трассы, машины и улучшение ключевых аспектов симулятора.

5 новых трасс с различными конфигурациями:

Нюрбургринг, включая легендарную Северную петлю Нордшляйфе

Оултон-Парк

Роуд Атланта

Монца

10 новых автомобилей:

Ferrari SF-25 (болид Формулы-1 сезона 2025 года)

Ferrari F40 LM

Ferrari Daytona SP3

BMW M3 CSL (E46)

BMW M8 Competition Coupe (F92)

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Toyota Supra Turbo RZ (MK IV)

Peugeot 205 T16

Renault 5 GT Turbo

Mini Cooper S (MK VI)

Улучшения физики и игрового процесса:

Улучшено поведение шин, в том числе демпфирование, температурный режим, сопротивление качению и износ.

Улучшена симуляция трансмиссии и добавлены новые звуковые эффекты.

Гибридные системы: унифицированы и улучшены системы KERS/ERS.

Многопользовательская игра: добавлены ежедневные рейтинговые гонки (Daily Ranked Racing).

Визуальные эффекты: улучшено затенение шин, добавлены визуальные эффекты повреждений движущихся частей автомобиля и выхлопных газов.

Оптимизация: анонсированы улучшения для VR, поддержки трех экранов (triple screen) и повышения FPS.

Улучшены звуки двигателя, турбонаддува, скрежета и дождя.

В следующем году в игру добавят открытый мир, регион Эйфель в окрестностях Нюрбургринга, размер 1600 квадратных километров.