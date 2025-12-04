ЧАТ ИГРЫ
Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 91 оценка

Сегодня выйдет обновление Assetto Corsa EVO с новыми трассами и автомобилями

Pavel Rally Pavel Rally

После большой паузы итальянская студия Kunos Simulazioni сегодня выпускает обновление Assetto Corsa EVO 0.4, оно является крупнейшим на данный момент пребывания игры в раннем доступе и добавляет значительное количество нового контента: трассы, машины и улучшение ключевых аспектов симулятора.

5 новых трасс с различными конфигурациями:

  • Нюрбургринг, включая легендарную Северную петлю Нордшляйфе
  • Оултон-Парк
  • Роуд Атланта
  • Монца

10 новых автомобилей:

  • Ferrari SF-25 (болид Формулы-1 сезона 2025 года)
  • Ferrari F40 LM
  • Ferrari Daytona SP3
  • BMW M3 CSL (E46)
  • BMW M8 Competition Coupe (F92)
  • Porsche 718 Cayman GT4 RS
  • Toyota Supra Turbo RZ (MK IV)
  • Peugeot 205 T16
  • Renault 5 GT Turbo
  • Mini Cooper S (MK VI)

Улучшения физики и игрового процесса:

  • Улучшено поведение шин, в том числе демпфирование, температурный режим, сопротивление качению и износ.
  • Улучшена симуляция трансмиссии и добавлены новые звуковые эффекты.
  • Гибридные системы: унифицированы и улучшены системы KERS/ERS.
  • Многопользовательская игра: добавлены ежедневные рейтинговые гонки (Daily Ranked Racing).
  • Визуальные эффекты: улучшено затенение шин, добавлены визуальные эффекты повреждений движущихся частей автомобиля и выхлопных газов.
  • Оптимизация: анонсированы улучшения для VR, поддержки трех экранов (triple screen) и повышения FPS.
  • Улучшены звуки двигателя, турбонаддува, скрежета и дождя.

В следующем году в игру добавят открытый мир, регион Эйфель в окрестностях Нюрбургринга, размер 1600 квадратных километров.

20
9
VIGITAL ART

Кто играл? Норм а геймпаде? Или строго с рулем?

2
zSpartacuSz

На настоящей машине круче))

2
SULIK 712

на геймпаде получше чем в АСС, но все равно не очень, возможно надо что то подстроить. Вот Assetto Corsa Rally норм на геймпаде. Походу придется опять собирать сетап на SIMAGIC

1
SULIK 712

вот мой видос на геймпаде в их ралли

1
WHisKY Del

Ну что, пора брать то? Или ещё мало контента и сыро все?

1
Aleksey Aleshka

Ни в коем случае

Black3D

Надо на xboxe поиграть! Ах да...

1
Aleksey Aleshka

Лол. 0.4. Напомню, релиз должен был быть этой осенью