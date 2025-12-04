Сегодня выйдет обновление Assetto Corsa EVO с новыми трассами и автомобилями

После большой паузы итальянская студия Kunos Simulazioni сегодня выпускает обновление Assetto Corsa EVO 0.4, оно является крупнейшим на данный момент пребывания игры в раннем доступе и добавляет значительное количество нового контента: трассы, машины и улучшение ключевых аспектов симулятора.
5 новых трасс с различными конфигурациями:
- Нюрбургринг, включая легендарную Северную петлю Нордшляйфе
- Оултон-Парк
- Роуд Атланта
- Монца
10 новых автомобилей:
- Ferrari SF-25 (болид Формулы-1 сезона 2025 года)
- Ferrari F40 LM
- Ferrari Daytona SP3
- BMW M3 CSL (E46)
- BMW M8 Competition Coupe (F92)
- Porsche 718 Cayman GT4 RS
- Toyota Supra Turbo RZ (MK IV)
- Peugeot 205 T16
- Renault 5 GT Turbo
- Mini Cooper S (MK VI)
Улучшения физики и игрового процесса:
- Улучшено поведение шин, в том числе демпфирование, температурный режим, сопротивление качению и износ.
- Улучшена симуляция трансмиссии и добавлены новые звуковые эффекты.
- Гибридные системы: унифицированы и улучшены системы KERS/ERS.
- Многопользовательская игра: добавлены ежедневные рейтинговые гонки (Daily Ranked Racing).
- Визуальные эффекты: улучшено затенение шин, добавлены визуальные эффекты повреждений движущихся частей автомобиля и выхлопных газов.
- Оптимизация: анонсированы улучшения для VR, поддержки трех экранов (triple screen) и повышения FPS.
- Улучшены звуки двигателя, турбонаддува, скрежета и дождя.
В следующем году в игру добавят открытый мир, регион Эйфель в окрестностях Нюрбургринга, размер 1600 квадратных километров.
Кто играл? Норм а геймпаде? Или строго с рулем?
На настоящей машине круче))
на геймпаде получше чем в АСС, но все равно не очень, возможно надо что то подстроить. Вот Assetto Corsa Rally норм на геймпаде. Походу придется опять собирать сетап на SIMAGIC
вот мой видос на геймпаде в их ралли
Ну что, пора брать то? Или ещё мало контента и сыро все?
Ни в коем случае
Надо на xboxe поиграть! Ах да...
Лол. 0.4. Напомню, релиз должен был быть этой осенью