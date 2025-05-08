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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.5 76 оценок

Симулятор Assetto Corsa EVO получил масштабное обновление 0.2

butcher69 butcher69

Симулятор Assetto Corsa EVO получил масштабное обновление версии 0.2. Проект всё ещё находится в раннем доступе, но разработчики продолжают активно расширять его возможности.

Ключевыми новинками стали культовые автомобили — в игру добавлены Honda NSX-R, Lotus Exige V6 Cup, Porsche 911 Turbo 3.6, Mazda MX-5, а также два легендарных спорткара Alfa Romeo: Giulia Sprint GTA и 75 Turbo Evoluzione. Гонщики смогут испытать как лёгкие заднеприводные модели, так и мощные турбированные варианты.

Апдейт также включает две трассы: британский Donington Park и американский Circuit of the Americas — знаменитые своим рельефом и технически сложными поворотами.

Кроме того, появился Open Mode — режим, позволяющий использовать весь автопарк без ограничений, а также полноценная офлайн-игра.

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Кто что знает про нее? Сравнится с гран туризмо 7? Там всякие чемпионаты есть или будут? // Алексей Ядренцев