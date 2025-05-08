Симулятор Assetto Corsa EVO получил масштабное обновление 0.2

Симулятор Assetto Corsa EVO получил масштабное обновление версии 0.2. Проект всё ещё находится в раннем доступе, но разработчики продолжают активно расширять его возможности.

Ключевыми новинками стали культовые автомобили — в игру добавлены Honda NSX-R, Lotus Exige V6 Cup, Porsche 911 Turbo 3.6, Mazda MX-5, а также два легендарных спорткара Alfa Romeo: Giulia Sprint GTA и 75 Turbo Evoluzione. Гонщики смогут испытать как лёгкие заднеприводные модели, так и мощные турбированные варианты.

Апдейт также включает две трассы: британский Donington Park и американский Circuit of the Americas — знаменитые своим рельефом и технически сложными поворотами.

Кроме того, появился Open Mode — режим, позволяющий использовать весь автопарк без ограничений, а также полноценная офлайн-игра.