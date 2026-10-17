Создатели Assetto Corsa EVO объяснили проблемы с искусственным интеллектом чрезмерной сложностью физического движка

Руководство студии Kunos Simulazioni официально признало неудовлетворительное состояние искусственного интеллекта в кольцевых заездах Assetto Corsa EVO. В ходе выставки SimRacing Expo 2026 во Франкфурте сооснователь и исполнительный директор компании Марко Массарутто раскрыл технические причины странного поведения компьютерных соперников на трассе.

Ключевой проблемой виртуальных оппонентов оказалась бескомпромиссная честность физического движка. В отличие от большинства гоночных игр, где для ботов применяются упрощенные формулы сцепления, в новом симуляторе компьютерные пилоты используют абсолютно ту же комплексную модель поведения машины, что и живой игрок. Высокая глубина симуляции шин, работы подвески и перераспределения массы сделала реакции стандартных алгоритмов малопредсказуемыми, из-за чего боты регулярно ошибаются в плотном трафике или внезапно теряют темп.

Искусственный интеллект использует точно такую же физику, как и человек за рулем, а физическая модель в нашей игре очень сложная. Алгоритмы в таких условиях становятся менее предсказуемыми для корректного пилотажа. Мы абсолютно не удовлетворены поведением ботов на кольцевых трассах и обязаны это исправить.

- Марко Массарутто, исполнительный директор и сооснователь студии Kunos Simulazioni

Разработчики полностью пересмотрели методику устранения дефектов. Раньше команда пыталась вносить небольшие исправления шаг за шагом, однако такой путь создавал у аудитории стойкое ощущение топтания на месте. Теперь студия отказалась от косметических правок в пользу фундаментальной переработки всей системы с последующей интеграцией готового модуля в один из крупных патчей.

На темпы модернизации влияет и компактный состав студии. Массарутто напомнил, что над масштабным проектом работает коллектив всего из 40-45 специалистов, а не многосотенная корпорация. Чтобы избежать распыления ресурсов, компания наняла опытных геймдизайнеров и перешла на модель редких релизов, которые проходят предварительную обкатку силами выделенной группы тестеров под контролем супервайзера.

Глава компании отдельно подчеркнул, что статус раннего доступа никогда не должен служить индульгенцией за недоработки в базовых механиках. Программисты намерены выпустить обновленный искусственный интеллект только после того, как поведение виртуальных соперников начнет полностью соответствовать строгим критериям реализма.

Пока отдел искусственного интеллекта переписывает алгоритмы пилотажа, другие специалисты студии сосредоточены на доработке деформации резины и подготовке к запуску открытого региона, запланированному на 9 декабря 2026 года. Серьезные автоспортивные функции, включая гонки на выносливость и механику смены пилотов во время заезда, планируют внедрить уже в следующем году.