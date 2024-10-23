Создатели Assetto Corsa Evo рассказали про поддержку модов, одиночный режим и многое другое

На выходных прошла выставка ADAC SimRacing Expo, предоставившая первую возможность опробовать игру Assetto Corsa Evo. Появился первый геймплей и много информации, например, о модах, режиме карьеры и свободном режиме.

Прежде всего – моды. Создатели подтвердили, что их поддержка готовится — но она будет доступна не сразу при старте раннего доступа. Студия Kunos Simulazioni хочет, чтобы игра сначала стала «стабильной», а это означает, что моды официально появятся после выпуска версии 1.0 (аналогично случаю с оригинальной Assetto Corsa).

Во-вторых – одиночный режим. Assetto Corsa Evo будет похожа на Forza Motorsport или Gran Turismo, получив систему прогресса с виртуальной экономикой. Другими словами, мы будем покупать машины, модернизировать их и повышать свою репутацию во время соревнований. Создатели даже заявили, что хотят создать «RPG для любителей автомобилей».

Разумеется, подход к Forza и Gran Turismo не включает в себя физику — Assetto Corsa Evo не склоняется к «симкейду», она по-прежнему фокусируется на бескомпромиссном реализме (с еще лучшей моделью шин и другими аспектами симуляции, чем в предыдущих частях серии).

В-третьих – свободное вождение. Каждая карта должна включать не только гоночную трассу, но и окружающие ее дороги общего пользования. Создатели решили пойти на этот шаг, потому что хотят, чтобы игра была открыта для всех типов транспорта, но они считают, что не каждая машина подходит для трассы и необходимо большее разнообразие трасс. Более того, они не упустили из виду тот факт, что этот тип контента был очень популярен в модах для первой игры.

Вот еще одна интересная информация, раскрытая Kunos Simulazioni:

Улучшение автомобилей как механически, так и визуально, например, добавление турбокомпрессора, установка заднего антикрыла, замена шин, покраска кузова;

Подтверждено, что в игре также будет режим дрифта;

На старте раннего доступа букдет не менее 20 машин и 5 локаций (подтверждены Батерст, Брэндс-Хэтч, Имола и Нюрбургринг с Нордшляйфе);

Погодная система включает в себя «навороты» вроде разных погодных условий на отдельных участках трассы, динамического накопления и отвода воды или высыхания асфальта в зависимости от того, по каким линиям реально ездят машины;

Появится модель повреждений автомобиля, включающая проколы шин;

Игра предложит поддержку VR и трех экранов с момента запуска в раннем доступе;

Многопользовательский режим будет работать на базе платформы SimGrid (но не исключительно);

Появится множество вариантов аренды транспортных средств для людей, желающих покататься на любой машине, не тратя при этом виртуальную валюту;

Можно будет сменить одежду водителя.

Assetto Corsa Evo стартует в раннем доступе 16 января 2025 года.