Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.5 87 оценок

Студия Kunos Simulazioni выпустила масштабное обновление 0.3 для Assetto Corsa EVO

Студия Kunos Simulazioni выпустила обновление 0.3 для Assetto Corsa EVO в раннем доступе, добавив долгожданный многопользовательский режим и значительный объём контента. Это первый шаг к полноценному онлайн-опыту, которого сообщество ждало с момента релиза.

Главным новшеством стала первая версия мультиплеера. Сейчас серверы поддерживают до 16 игроков, однако разработчики планируют увеличить лимит в будущем. В обновлении особое внимание уделено сетевой стабильности и производительности, чтобы гонки проходили без лагов. В ближайшее время также заработает Custom Server Portal, позволяющий арендовать и настраивать выделенные серверы.

Обновление принесло и улучшения в симуляции. Разработчики переработали физику: появилась новая система подвески, сделавшая управление более отзывчивым, а шины теперь учитывают эффект плоской зоны, добавляя реализма. Полностью обновлена звуковая модель — каждый автомобиль звучит аутентично, а переработанный интерфейс стал интуитивнее и удобнее.

Игроки также получили доступ к новым авто и трассам. В гараж добавлены BMW M4 GT3 EVO, Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, Ferrari F2004, Caterham Seven Academy Racer, Dallara Stradale, Audi RS 6 Avant, BMW M3 Sport Evo (E30), Mercedes-Benz 190E AMG 2.5-16 Evo II. Список трасс пополнился Circuit de Spa-Francorchamps и Red Bull Ring.

Обновление 0.3 стало крупнейшим шагом для Assetto Corsa EVO, подготавливая игру к полноценному релизу и открывая новый этап в развитии гоночного симулятора.

