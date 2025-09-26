Студия Kunos Simulazioni выпустила масштабное обновление 0.3 для Assetto Corsa EVO

Студия Kunos Simulazioni выпустила обновление 0.3 для Assetto Corsa EVO в раннем доступе, добавив долгожданный многопользовательский режим и значительный объём контента. Это первый шаг к полноценному онлайн-опыту, которого сообщество ждало с момента релиза.

Главным новшеством стала первая версия мультиплеера. Сейчас серверы поддерживают до 16 игроков, однако разработчики планируют увеличить лимит в будущем. В обновлении особое внимание уделено сетевой стабильности и производительности, чтобы гонки проходили без лагов. В ближайшее время также заработает Custom Server Portal, позволяющий арендовать и настраивать выделенные серверы.

Обновление принесло и улучшения в симуляции. Разработчики переработали физику: появилась новая система подвески, сделавшая управление более отзывчивым, а шины теперь учитывают эффект плоской зоны, добавляя реализма. Полностью обновлена звуковая модель — каждый автомобиль звучит аутентично, а переработанный интерфейс стал интуитивнее и удобнее.

Игроки также получили доступ к новым авто и трассам. В гараж добавлены BMW M4 GT3 EVO, Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, Ferrari F2004, Caterham Seven Academy Racer, Dallara Stradale, Audi RS 6 Avant, BMW M3 Sport Evo (E30), Mercedes-Benz 190E AMG 2.5-16 Evo II. Список трасс пополнился Circuit de Spa-Francorchamps и Red Bull Ring.

Обновление 0.3 стало крупнейшим шагом для Assetto Corsa EVO, подготавливая игру к полноценному релизу и открывая новый этап в развитии гоночного симулятора.