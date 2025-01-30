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Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.6 60 оценок

Свежее обновление для Assetto Corsa EVO внесло множество исправлений ошибок и улучшений в производительность

butcher69
Новости

Разработчики KUNOS Simulazioni выпустили обновление 0.1.4 для гоночного симулятора Assetto Corsa EVO. Оно сосредоточено на исправлении ошибок и улучшении производительности.

Среди ключевых изменений — переработанная музыкальная система, добавление новой фоновой музыки, улучшение интерфейса Manage Presets, а также исправление графических багов, включая отображение фар и приборной панели в шоуруме.

Студия также работает над улучшением серверной инфраструктуры, что позволит добавить онлайн-режим. Точной даты выхода пока нет, но разработчики обещают релиз в ближайшее время.

Assetto Corsa EVO вышла в раннем доступе на ПК в начале месяца. Уже сейчас в игре 5 трасс, 20 автомобилей и несколько режимов, включая Свободную практику, Быструю гонку и Академию вождения. К полноценному релизу версия 1.0 предложит 100 автомобилей и 15 лицензированных трасс.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Danila Demi

ребят у всех сервера дс 2 не рабоатют?

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