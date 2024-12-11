В Assetto Corsa Evo будет огромный открытый игровой мир

О том, что итальянская Kunos Simulazioni намерена предложить открытый игровой мир в сочетании со всеми легендарными классическими трассами, которые, разумеется, будут присутствовать в грядущей Assetto Corsa Evo, сообщалось ранее, и вот теперь эта информация получила официальное подтверждение.

Площадь мира в масштабе 1:1, который является точной копией окрестностей Нёрдлингена (регион, Эйфель, Германия), граничащих с легендарной трассой Нюрбургринг, также известной как «Зеленый ад», составит 1600 км2 (!) и позволит игрокам просто ездить по нему, пока они не захотят показать лучшее время прохождения круга и посоревноваться с другими фанатами гонок.

В качестве сравнения ( говоря об открытых, больших игровых мирах), площадь игрового мира в The Witcher 3 составляет около 125 км2, а в Forza Horizon 5 - 90 км2. Сравнивая с картой в Assetto Corsa Evo, площадь которой составляет 1600 км2, можно воскликнуть, что она поражает своей масштабностью.

Карта с открытым миром появится следующим летом, а сама Assetto Corsa Evo появится в раннем доступе 16 января, только для ПК.