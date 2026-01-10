ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 99 оценок

Вышел новый трейлер Assetto Corsa EVO с демонстрацией открытого мира

Pavel Rally Pavel Rally

Итальянская студия Kunos Simulazioni готовит новое обновление своего симулятора Assetto Corsa EVO, выпущен трейлер — Official Eifel Free Roam, разработчики продемонстрировали следующие ключевые элементы будущего режима открытого мира:

  • Локация: Регион Эйфель в Германии площадью до 1600 км², окружающий трассу Нюрбургринг. Были показаны узнаваемые места, такие как замок, бистро Cockpit в Аденау и пересечение дорог B257 и B258.
  • Живое окружение: В видео представлен плотный трафик под управлением ИИ, анимированные пешеходы и даже домашний скот (коровы на фермах), что добавляет реализма исследованию мира.
  • Смена времени суток: Продемонстрированы ночные городские пейзажи с уличным освещением и детально проработанные сельские ландшафты при разном свете.
  • Новые детали: Крупным планом показано лицо водителя, что намекает на возможность кастомизации персонажа. Также в трейлере были замечены как минимум два новых автомобиля: Porsche 911 GT3 RS (992) Weissach Edition и Volkswagen Golf R Mk8.

Режим открытого мира появится в ближайшее время в рамках программы раннего доступа.

18
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Red Salamandra

Ничего лучше NFS: unbound уже не будет.)))

6
Kantahas

так толсто, что аж тонко.

Exit 8

Наглый плагиат Gran Turismo

4
anzip

Gran Turismo был отк мир?

1
Kantahas

ага, плоечная gt - образец оригинальности))))

Hidan20

Да какой нахер открытый мир на данном этапе? Они бы хотя бы основную базу игры допилили!

Проблемы игры на данном этапе:

- Автоопределения руля нет (фактически игра видит, но не назначает ничего)

- Характеристик авто нет

- Настройки TC и ABS во время гонки (да и перед) нет

- Баги в ГТ Академи с позиционированием авто на старте

- ИИ тупейший (Хотя по факту такой же тупой как был в ГТ7 на старте)

- Постоянные трек-лимиты нисxуя.

Мне он ваш открытый мир сейчас там и наxер не нужон. Вы доведите игру хотя бы до играбельного состояния.