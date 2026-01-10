Вышел новый трейлер Assetto Corsa EVO с демонстрацией открытого мира

Итальянская студия Kunos Simulazioni готовит новое обновление своего симулятора Assetto Corsa EVO, выпущен трейлер — Official Eifel Free Roam, разработчики продемонстрировали следующие ключевые элементы будущего режима открытого мира:
- Локация: Регион Эйфель в Германии площадью до 1600 км², окружающий трассу Нюрбургринг. Были показаны узнаваемые места, такие как замок, бистро Cockpit в Аденау и пересечение дорог B257 и B258.
- Живое окружение: В видео представлен плотный трафик под управлением ИИ, анимированные пешеходы и даже домашний скот (коровы на фермах), что добавляет реализма исследованию мира.
- Смена времени суток: Продемонстрированы ночные городские пейзажи с уличным освещением и детально проработанные сельские ландшафты при разном свете.
- Новые детали: Крупным планом показано лицо водителя, что намекает на возможность кастомизации персонажа. Также в трейлере были замечены как минимум два новых автомобиля: Porsche 911 GT3 RS (992) Weissach Edition и Volkswagen Golf R Mk8.
Режим открытого мира появится в ближайшее время в рамках программы раннего доступа.
Ничего лучше NFS: unbound уже не будет.)))
так толсто, что аж тонко.
Наглый плагиат Gran Turismo
Gran Turismo был отк мир?
ага, плоечная gt - образец оригинальности))))
Да какой нахер открытый мир на данном этапе? Они бы хотя бы основную базу игры допилили!
Проблемы игры на данном этапе:
- Автоопределения руля нет (фактически игра видит, но не назначает ничего)
- Характеристик авто нет
- Настройки TC и ABS во время гонки (да и перед) нет
- Баги в ГТ Академи с позиционированием авто на старте
- ИИ тупейший (Хотя по факту такой же тупой как был в ГТ7 на старте)
- Постоянные трек-лимиты нисxуя.
Мне он ваш открытый мир сейчас там и наxер не нужон. Вы доведите игру хотя бы до играбельного состояния.