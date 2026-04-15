Вышло обновление Assetto Corsa EVO с новыми автомобилями и трассой

Состоялся релиз обновления 0.6 для Assetto Corsa EVO (находящейся в раннем доступе) сфокусировано на расширении автопарка, акцент сделан на гоночных машинах популярного класса GT3, добавлена американская трасса и долгожданный запуск выделенных серверов. Основные нововведения

Новые автомобили:

Ferrari 296 GT3: современный эталон класса GT3 с двигателем V6 twin-turbo, ориентированный на стабильность и аэродинамическую эффективность.

Ford Mustang GT3: мощный американский болид, расширяющий сетку соревновательных машин GT3.

Porsche 911 (992) GT3 R rennsport: экстремальная версия без ограничений регламента (BOP), способная выдавать до 620 л.с..

Audi R8 LMS GT4 Evo: сбалансированный автомобиль категории GT4 с атмосферным двигателем V10, подходящий для новичков в автоспорте.

Lamborghini Countach LP5000 QV: икона 80-х с клиновидным дизайном и двигателем V12, воплощение автомобильной фантазии того времени

Ferrari 288 GTO: первый из «большой шестерки» суперкаров Ferrari. Турбированный V8 и легкий кузов весом 1160 кг обеспечивают «аналоговый» и требовательный опыт вождения.

Новая трасса: Добавлен легендарный автодром Себринг (Sebring International Raceway).

Сетевой режим: Появление выделенных серверов (Dedicated Servers). Это решит проблему с арендой сторонних площадок, на которую жаловались игроки, и сделает мультиплеер более стабильным.

Общие улучшения: Продолжается работа над оптимизацией симуляции, улучшением ИИ и исправлением багов раннего доступа.