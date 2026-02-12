ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assetto Corsa Evo 16.01.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 101 оценка

Вышло обновление Assetto Corsa EVO с новыми трассами и автомобилями

Pavel Rally Pavel Rally

Итальянская студия Kunos Simulazioni продолжает улучшать свой симулятор Assetto Corsa EVO, в обновлении 0.5 разработчики официально отказались от классического режима карьеры с прокачкой и валютой в пользу «Автомобильной академии» (Driving Academy), сфокусированной на обучении и испытаниях, это уже вызвало гнев игроков они стали занижать рейтинг игры. Прочие изменения:

  • Физика и электроника: переработана модель дифференциала, обновлены системы ESC для современных спорткаров и улучшена интерполяция аэродинамических карт.
  • Система штрафов: обновлена система контроля выездов за пределы трассы (track cut system).
  • Свободная камера: добавлен режим Free Camera для создания скриншотов и изучения трасс.
  • Launch Control: внедрена новая система контроля старта.

7 новых автомобилей:

  • Audi Sport Quattro (1983) — раллийная легенда.
  • BMW M2 (G87) — будет доступна в двух вариантах, включая версию с деталями M Performance.
  • Caterham Seven 485 CSR Final Edition — легкий спорткар в трех вариациях.
  • Dallara EXP — трековая версия Dallara Stradale мощностью 493 л.с..
  • Porsche 911 GT3 RS (992) — экстремальный дорожный Porsche в двух исполнениях.
  • Toyota AE86 Sprinter Trueno — долгожданная классика JDM, сразу в четырех вариантах.
  • Volkswagen Golf Mk1 GTI — первая версия знаменитого «хот-хэтча».

2 новые трассы каждая получит по 4 конфигурации:

  • Watkins Glen — одна из самых знаменитых и быстрых гоночных трасс в США, принимает IndyCar, IMSA и NASCAR.
  • Circuit Paul Ricard — современный автодром Франции с огромными зонами вылета, используемый для гонок Формулы-1.
+ ещё 4 картинки
11
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Евгений Луговой

Отлично, как раз кокпит заканчиваю, вот и затестим)

4
janfondebruno

Free Roam где? С Лета 25 все обещают..

3