Вышло обновление Assetto Corsa EVO с новыми трассами и автомобилями

Итальянская студия Kunos Simulazioni продолжает улучшать свой симулятор Assetto Corsa EVO, в обновлении 0.5 разработчики официально отказались от классического режима карьеры с прокачкой и валютой в пользу «Автомобильной академии» (Driving Academy), сфокусированной на обучении и испытаниях, это уже вызвало гнев игроков они стали занижать рейтинг игры. Прочие изменения:

Физика и электроника: переработана модель дифференциала, обновлены системы ESC для современных спорткаров и улучшена интерполяция аэродинамических карт.

Система штрафов: обновлена система контроля выездов за пределы трассы (track cut system).

Свободная камера: добавлен режим Free Camera для создания скриншотов и изучения трасс.

Launch Control: внедрена новая система контроля старта.

7 новых автомобилей:

Audi Sport Quattro (1983) — раллийная легенда.

BMW M2 (G87) — будет доступна в двух вариантах, включая версию с деталями M Performance.

Caterham Seven 485 CSR Final Edition — легкий спорткар в трех вариациях.

Dallara EXP — трековая версия Dallara Stradale мощностью 493 л.с..

Porsche 911 GT3 RS (992) — экстремальный дорожный Porsche в двух исполнениях.

Toyota AE86 Sprinter Trueno — долгожданная классика JDM, сразу в четырех вариантах.

Volkswagen Golf Mk1 GTI — первая версия знаменитого «хот-хэтча».

2 новые трассы каждая получит по 4 конфигурации: