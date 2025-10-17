13 ноября 2025 года серия Assetto Corsa пополнится новой главой - анонсирован раллийный симулятор Assetto Corsa Rally

13 ноября 2025 года серия Assetto Corsa пополнится новой главой — Assetto Corsa Rally, созданной Supernova Games Studios при технической поддержке Kunos Simulazioni и издателе 505 Games. Игра выйдет в раннем доступе на Steam, предлагая первый пакет контента, который станет лишь началом полноценного опыта раллийного симулятора.

На старте игрокам будут доступны 33 км реально отсканированных трасс, включая 4 специальных этапа с 18 вариантами на грунтовых дорогах Уэльса и асфальтированных дорогах Эльзаса. Автопарк включает 10 культовых раллийных машин, среди которых представители Группы B, WRC и Rally2, а также пять игровых режимов, поддержка трёх экранов и многое другое.

Разработчики обещают постепенное расширение контента: в финальной версии будет более 120 км трасс, 10 специальных этапов с более чем 35 вариантами и более 30 культовых автомобилей. Появятся новые режимы игры, школа ралли, карьерный режим и поддержка VR.

Команда Supernova состоит из международных ветеранов индустрии из Италии, Англии, Франции, Канады и Индии, многие из которых работали над Colin McRae Rally и серией Dirt. Использование физического движка Assetto Corsa и технологий Kunos позволяет максимально точно воспроизвести поведение автомобилей и трасс, создавая уникальный опыт раллийного вождения.

Физический движок был адаптирован для работы с грунтовыми и асфальтированными дорогами, учитывая неровности, ямы, динамическую погоду и температуру воздуха. Каждое авто отличается по характеристикам, что делает раллийные машины совершенно иными по ощущениям от дорожных версий.

«Мы ощущали нехватку современного симулятора ралли, и создали команду, чтобы разработать его с нуля, при поддержке гонщиков, инженеров и экспертов», — комментирует директор Supernova Мауро Нотарберардино. Соучредитель Kunos Марко Массарутто добавляет: «Сообщество давно ждало версии Assetto Corsa, посвящённой ралли. Устранив аркадные элементы, мы создали чистую и высокопроизводительную симуляцию».

Assetto Corsa Rally уже доступна для добавления в список желаний Steam, а на SimRacing Expo в Дортмунде журналисты смогли протестировать игру на закрытых заездах, ощутив реалистичность управления и атмосферу трасс. Это начало новой эры для поклонников автоспорта, стремящихся к максимально точной симуляции раллийных гонок.