Assetto Corsa Rally получила обновление 0.6 с тремя легендарными автомобилями и поддержкой приватных лобби

505 Games и Supernova Games Studios при техническом содействии KUNOS Simulazioni выпустили обновление 0.6 для раллийного симулятора Assetto Corsa Rally. Вместе с новым контентом разработчики добавили несколько функций, которые расширяют возможности сетевой игры и кастомизации. В честь выхода патча проект временно продаётся со скидкой 20%.

Главным дополнением стали три автомобиля из разных эпох ралли. Игроки получили Audi Quattro 1980 года, Peugeot 206 WRC 1999 года и Volkswagen Polo GTI R5 2018 года. Каждый автомобиль воссоздан с упором на точность и реалистичность, что соответствует основной концепции Assetto Corsa Rally.

Обновление также добавило полноценный фоторежим с широким набором настроек изображения. Для сетевых заездов появились приватные лобби: игроки могут создавать защищённые паролем серверы вместимостью до 16 участников. Владелец лобби во время сессии сможет менять основные параметры соревнования, включая этап, автомобиль и погодные условия.

Ещё одним важным нововведением стал первый набор инструментов для создания пользовательского контента. Игроки получили возможность самостоятельно редактировать раскраски для 25 автомобилей с помощью файла livery.json и обычных графических редакторов. Можно менять цвета и наклейки, а также параметры покрытия — шероховатость, металлический блеск и глянцевость. В папке игры разработчики разместили подробное руководство по созданию собственных ливрей.

Assetto Corsa Rally продолжит получать обновления в рамках разработки до версии 1.0. Команда Supernova Games Studios планирует и дальше расширять симулятор, добавляя новый контент и улучшая уже существующие механики.