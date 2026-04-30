Assetto Corsa Rally станет базой для нового мирового раллийного турнира от FIA

Международная автомобильная федерация запускает новый киберспортивный проект — FIA Esports Global Rally Tour. Соревнования пройдут на платформе Assetto Corsa Rally, а их главная цель — сделать автоспорт вдвое популярнее во всем мире. Соревнования начнутся с масштабного онлайн-отбора, который пройдет с 12 по 25 мая.

По итогам онлайн-квалификации будут определены 56 сильнейших пилотов из шести ключевых регионов мира (Европа, Африка, Америка и другие). Затем гонщиков ждут региональные финалы на выбывание, где определятся 16 лучших участников. Больше всего квот выделено Европе (4 места), тогда как остальные регионы получат по 2 путевки, не считая двух специальных wildcards.

Гранд-финал турнира запланирован на декабрь и станет частью официальной программы FIA Awards Week в Шанхае. Победители разделят подиум с легендами мирового автоспорта в рамках престижной ежегодной недели награждения федерации.