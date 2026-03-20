Автопарк Assetto Corsa Rally расширится за счет раллийных легенд 90-х от Peugeot и Subaru

Group A Subaru Impreza

Геймдизайнер и директор игры Ирвин Зонка (Irvin Zonca) в рамках недавней сессии вопросов и ответов (19 марта 2026 года) поделился подробностями о будущем контенте для симулятора Assetto Corsa Rally, находящегося в раннем доступе. По его словам, автопарк проекта вскоре пополнят две культовые модели 90-х годов от Peugeot и Subaru.

На данный момент студия Supernova Games завершает переговоры с производителями по лицензиям. Появление легендарных болидов станет отличным способом внедрить частичку раллийной ДНК 90-х в игру, что наверняка вызовет ажиотаж среди преданных фанатов автоспорта..

Ожидается, что новые автомобили станут частью масштабного обновления v0.5, запланированного на конец июня. Этот патч обещает быть гораздо более насыщенным, чем промежуточная апрельская версия v0.4, и станет важным этапом в расширении лицензионного контента симулятора.

Официального подтверждения моделей пока нет, однако наиболее вероятными кандидатами считаются:

Peugeot 306 Maxi — легендарный переднеприводный болид класса F2 (1997–1998), успешно конкурировавший с лидерами общего зачета.

Subaru Impreza Group A — культовый символ «золотого века» WRC, прославившийся благодаря своему уникальному оппозитному двигателю.

Peugeot 306 Maxi

Если учитывая, что Ирвин Зонка упомянул «культовый статус» скорее всего, мы увидим именно Impreza 555 и 306 Maxi.