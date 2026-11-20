Авторы раллийного симулятора Assetto Corsa Rally выпустили для версии в раннем доступе крупное обновление 0.7. Апдейт включает два культовых автомобиля марки Lancia, заснеженные спецучастки в Швеции, новый сетевой режим и переработанную физику.

Автопарк игры пополнили 500-сильный полноприводный болид Lancia Delta S4 Group B (1986) и редкий прототип Lancia Delta S4 Evo2 Italtecnica (2021) — современная реализация проекта 1980-х годов, создававшегося для отменённой гоночной «Группы S».

Новой локацией стало ралли Швеции, включающее более 30 километров лазерно отсканированных дорог в регионах Vargåsen и Fredriksberg (14 конфигураций спецучастков). Заезды проходят при динамической смене погоды и времени суток, а в ясную ночь в небе появляется северное сияние.

Разработчики также обновили физику автомобилей, покрытий и шин при участии профессионального раллийного пилота Джона Армстронга, улучшив управление с геймпада и обратную связь рулей. Кроме того, в игру добавили сетевой режим Online Rally Weekend на 16 участников с гибкими настройками трасс, погоды и сервисных зон.