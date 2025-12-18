ЧАТ ИГРЫ
Assetto Corsa Rally 13.11.2025
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Автомобили
7.8 29 оценок

Для игры Assetto Corsa Rally вышло обновление с новой машиной и трассой

Обновление Assetto Corsa Rally версии 0.2 вышло сегодня и стало первым крупным контентным патчем с момента запуска игры в ранний доступ в ноябре. Разработчики из Supernova Games Studios планируют выпускать подобные обновления ежемесячно в течение всего периода раннего доступа. Следующий крупный контент (предположительно с автомобилем Skoda Fabia RS Rally2) ожидается уже в начале 2026 года.

Новый контент обновления 0.2:

  • Добавлен классический раллийный Alpine A110 Group 4 (1973) с полностью проработанным звуком двигателя и выхлопа
  • Появился заснеженный регион Альпы и ледовый трек Livigno Ice Circuit
  • Добавлено 2 группы событий ACR, включающих в общей сложности 25 новых испытаний
Комментарии:  1
sapov

Физику не поправили? А то как-то не охота играть на гравии, а ехать как на льду