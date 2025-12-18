Для игры Assetto Corsa Rally вышло обновление с новой машиной и трассой

Обновление Assetto Corsa Rally версии 0.2 вышло сегодня и стало первым крупным контентным патчем с момента запуска игры в ранний доступ в ноябре. Разработчики из Supernova Games Studios планируют выпускать подобные обновления ежемесячно в течение всего периода раннего доступа. Следующий крупный контент (предположительно с автомобилем Skoda Fabia RS Rally2) ожидается уже в начале 2026 года.

Новый контент обновления 0.2: