Для игры Assetto Corsa Rally вышло обновление с новой машиной и трассой

Обновление Assetto Corsa Rally версии 0.2 вышло сегодня и стало первым крупным контентным патчем с момента запуска игры в ранний доступ в ноябре. Разработчики из Supernova Games Studios планируют выпускать подобные обновления ежемесячно в течение всего периода раннего доступа. Следующий крупный контент (предположительно с автомобилем Skoda Fabia RS Rally2) ожидается уже в начале 2026 года.
Новый контент обновления 0.2:
- Добавлен классический раллийный Alpine A110 Group 4 (1973) с полностью проработанным звуком двигателя и выхлопа
- Появился заснеженный регион Альпы и ледовый трек Livigno Ice Circuit
- Добавлено 2 группы событий ACR, включающих в общей сложности 25 новых испытаний
Физику не поправили? А то как-то не охота играть на гравии, а ехать как на льду