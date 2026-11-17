Год назад игра вышла в ранний доступ, студия Supernova Games Studios продолжает развитие своего автосимулятора подготовив к выпуску крупное обновление 0.7, которое добавит два новых автомобиля, новые спецучастки и поддержку DLSS 4.5. Релиз патча запланирован на 19 ноября.

Подтвержденный контент обновления 0.7, новые автомобили:

Lancia Delta S4 Group B (1986) — в реальности этот полноприводный среднемоторный монстр Группы B оснащался 1,8-литровым двигателем с комбинированным наддувом (механический компрессор плюс турбина) мощностью около 500 л. с., что делало его одним из самых быстрых автомобилей в истории ралли.

Lancia Delta S4 Evo2 Italtecnica (2021) — это современный и единственный в своем роде раллийный прототип, воссозданный итальянской инжиниринговой компанией Italtecnica в 2021 году по оригинальным чертежам гоночной версии для сезона WRC 1987 года. В игре Assetto Corsa Rally этот автомобиль станет самой мощной и экстремальной машиной, её мотор выдаёт 550 л. с.

Спецучастки Ралли Швеции. В игру добавят два классических снежных допа — Vargasen (со знаменитым трамплином Colin's Crest) и Fredriksberg. Трассы созданы с помощью лазерного сканирования, имеют общую протяженность более 30 км и делятся на 14 конфигураций.

Технология NVIDIA DLSS 4.5. Информация о внедрении DLSS 4.5 для Assetto Corsa Rally появилась в примечаниях к свежему выпуску драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 621.24 WHQL.