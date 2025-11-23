ЧАТ ИГРЫ
Assetto Corsa Rally 13.11.2025
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Автомобили
8 23 оценки

Опубликован хвалебный трейлер симулятора Assetto Corsa Rally, для игры вышла русская озвучка

Pavel Rally Pavel Rally

В новом трейлере разработчики Supernova Games Studios используют кадры игрового процесса вперемешку с фрагментами из обзоров и цитатами блогеров, стримеров - они восхваляют ключевые особенности игры такие как: реалистичная физика, требовательный игровой процесс, современная графика. Игроки в Steam критикуют малое количество контента, не смотря на это игра получила 86% положительных отзывов, максимальный пик составил 8 398 игроков.

Разработчики планируют добавлять новый контент на протяжении всего периода раннего доступа, полноценный релиз симулятора запланирован через 18 месяцев.

Недавно в интернете появился неофициальный способ игры в виртуальной реальности (VR) с помощью стороннего инструмента Universal Unreal Engine VR (UEVR), а также платная модификация добавляющая русскую озвучку штурмана.

Комментарии:
MNM 777

Ну что это за озвучка ) как робот что то мямлет

SULIK 712

на геймпаде норм играть? кто пробовал?

sapov

Как и на всем остальном, проблемы пока с зацепом на грунте. Асфальт нормально, но грунт как лёд чуствуется

Argonec124 sapov

у меня наоборот., на асфальте вообще как на льду (моза р12), но и к грунту вопросы то же есть, когда на 20км\ч тебя сносит в кювет, но на грунте я ехал лучше

ПашаТехник

Пробовал, не зашло. Очень чувствительные стики — сложно. Ну, я не фанат гонок, в принципе, не захотел разбираться, может, настроить можно.

Добрый Буржуй

Зачем нужен Assetto Corsa Rally, когда есть последний ея спортс врц?

SULIK 712

последний врц хрень полная

Добрый Буржуй SULIK 712

Ты же на геймпаде играешь. А я на мощном руле со сцеплением и ручкой с видом из кабины. У нас разные игры.

Спойлер

р12

Aleksey Aleshka Добрый Буржуй

Так по какому критерию еа врц лучше?

askazanov

Я чё то русской озвучки в трейлере "хвалебном" не увидел, и не услышал)))

Pavel Rally

Во втором видео.