Опубликован хвалебный трейлер симулятора Assetto Corsa Rally, для игры вышла русская озвучка

В новом трейлере разработчики Supernova Games Studios используют кадры игрового процесса вперемешку с фрагментами из обзоров и цитатами блогеров, стримеров - они восхваляют ключевые особенности игры такие как: реалистичная физика, требовательный игровой процесс, современная графика. Игроки в Steam критикуют малое количество контента, не смотря на это игра получила 86% положительных отзывов, максимальный пик составил 8 398 игроков.

Разработчики планируют добавлять новый контент на протяжении всего периода раннего доступа, полноценный релиз симулятора запланирован через 18 месяцев.

Недавно в интернете появился неофициальный способ игры в виртуальной реальности (VR) с помощью стороннего инструмента Universal Unreal Engine VR (UEVR), а также платная модификация добавляющая русскую озвучку штурмана.