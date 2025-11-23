Опубликован хвалебный трейлер симулятора Assetto Corsa Rally, для игры вышла русская озвучка

В новом трейлере разработчики Supernova Games Studios используют кадры игрового процесса вперемешку с фрагментами из обзоров и цитатами блогеров, стримеров - они восхваляют ключевые особенности игры такие как: реалистичная физика, требовательный игровой процесс, современная графика. Игроки в Steam критикуют малое количество контента, не смотря на это игра получила 86% положительных отзывов, максимальный пик составил 8 398 игроков.
Разработчики планируют добавлять новый контент на протяжении всего периода раннего доступа, полноценный релиз симулятора запланирован через 18 месяцев.
Недавно в интернете появился неофициальный способ игры в виртуальной реальности (VR) с помощью стороннего инструмента Universal Unreal Engine VR (UEVR), а также платная модификация добавляющая русскую озвучку штурмана.
Ну что это за озвучка ) как робот что то мямлет
на геймпаде норм играть? кто пробовал?
Как и на всем остальном, проблемы пока с зацепом на грунте. Асфальт нормально, но грунт как лёд чуствуется
у меня наоборот., на асфальте вообще как на льду (моза р12), но и к грунту вопросы то же есть, когда на 20км\ч тебя сносит в кювет, но на грунте я ехал лучше
Пробовал, не зашло. Очень чувствительные стики — сложно. Ну, я не фанат гонок, в принципе, не захотел разбираться, может, настроить можно.
Зачем нужен Assetto Corsa Rally, когда есть последний ея спортс врц?
последний врц хрень полная
Ты же на геймпаде играешь. А я на мощном руле со сцеплением и ручкой с видом из кабины. У нас разные игры.
р12
Так по какому критерию еа врц лучше?
Я чё то русской озвучки в трейлере "хвалебном" не увидел, и не услышал)))
Во втором видео.