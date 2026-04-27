Peugeot 306 Maxi Kit Car пополнит автопарк Assetto Corsa Rally в ближайшем патче

Студии Kunos Simulazioni и Supernova Games официально объявили, что Peugeot 306 II Maxi Kit Car пополнит автопарк Assetto Corsa Rally в ближайшем обновлении версии 0.4. Класс F2 Kit Car был культовым в 90-е: это легкие переднеприводные машины, известные пронзительным звуком своих атмосферных моторов.
Директор игры Ирвин Зонка в рамках Q&A-сессии в Discord подтвердил, что патч 0.4 выйдет до конца текущего месяца, а более масштабный апдейт 0.5 запланирован на июнь. Учитывая свежий анонс Peugeot, появление машины в игре ожидается уже на этой неделе.
Также разработчики намекнули на новую деталь — тематические номерные знаки. На представленной модели Peugeot 306 Maxi красовались таблички с надписями «Rally Alsace» и «Rally Wales»
Это нововведение может означать следующее: в игру, вероятно, добавят аутентичные таблички, соответствующие конкретным легендарным раллийным этапам. Кастомизация и наличие разных примеров на одной машине дают повод надеяться, что в будущем игроки смогут выбирать собственные номера или даже настраивать текст на знаках.
немного про "высокие технологии" и прочее бла-бла-бла из нормальныхтостран
предупреждаю, в нижеследующем тексте "многа букав, букавы читать нада" (с)
Нижеследующий текст - строго со слов гражданина, знакомого с темой. Никаких названий марок, брендов и организаций. Просто общая канва.
Итак, есть одна немецкая контора. Делала (и делает) отличные сканеры разной конфигурации, и протяжные широкоформатные, и планшетные, и даже специальные сканеры для бережной оцифровки ветхих старинных книг. Устройства этой конторы до сих пор поставляются в Россию. Контора сама небольшая, в их устройствах используются в основном типовые компоненты (материнские платы от обычных компов, дисплеи, коммутация и т.д.), только оптический тракт у них вроде как свой.
Так вот, легендарное немецкое качество на последние пять лет куда-то делось.
Из инсталлированных в течение последнего года широкоформатных сканеров по крайней мере у трёх один и тот же дефект прямо "из коробки". Сканер состоит из двух половин, соединённых двумя петлями и двумя газовыми пружинами. Петли пластиковые, обычные мебельные. Так вот, одна петля просто сломана - при монтаже на производстве перетянут крепеж, и винтами раздавило пластик петли. Гарантийный случай, к счастью, но неприятненько.
Сканеры поставляются в разных комплектациях: либо один сканер, либо сканер с "ногами" - роликовыми опорами, на которых он стоит как на столе, либо с "ногами", внешним сенсорным дисплеем, и так далее. Обычно у нас в РФ их заказывают в максимальном фарше - "ноги", внешний дисплей, направляющие для оригиналов, педаль (заменяющая нажатие кнопки "скан"). У одного устройства сразу "из коробки" разъём для подключения монитора - Display port, кабель приложен соответствующий, а у монитора такого разъёма нет. Пришлось колхозить переходник.
У одного из устройств "из коробки" ошибка по одной из трёх камер (чувствительный элемент в сканерах обычно либо диодная линейка CIS, либо камеры CCD; сканер широкоформатный, поэтому камеры там три, чтобы оптическая система была покомпактнее). Оказалось, что она просто не подключена. Камеры подключаются USB 3.0 кабелями в стандартный USB-хаб, кабель подключен в камеру, правильно уложен по каналам, но в хаб не вставлен.
Ещё на одном устройстве всё так же "из коробки" (для тех, кто не очень понял, что это значит - то есть на новом, только что извлеченном из упаковки), аналогичная ошибка по одной из камер. Кабель USB от камеры к хабу пережат перетянутым крепежом, лопнула изоляция, и, видимо, какая-то из жил коротит. Кабель заменили, всё заработало.
Практически на всех новых аппаратах при первом включении ошибки по юстировке камер, по крайней мере по двум из трёх, а то и по всем. Либо сканеры при перевозке пинали (что не так просто, там фанерный ящик объёмом в добрых пол-кубометра), либо так с завода было, никто не заморачивался настройкой. На ящике со сканером прилеплены индикаторы удара и наклона. Они, что характерно, в норме.
Сканеры, надо отметить, реально хорошие. Быстрые, производительные, удобные в использовании. И вот такое падение качества.
А теперь отвлечемся от сканеров и перейдем к широкоформатным принтерам. Новейшая линейка скоростных цветных струйных плоттеров одного известного американского бренда. Практически все струйные плоттеры обычно поставляются с пустой системой подачи чернил, и при первом запуске машина сама автоматически заполняет систему. Ну вот, во время инсталляции плоттер начал капать чернилами в одном присоединении. Там есть тройник - Т-образная пластиковая трубка с тремя штуцерами. Она треснула. Причём сначала по синему цвету, потом по красному... а потом все потекли. Ок, инсталляцию остановили, запросили запчасти. К счастью, в РФ комплект удалось найти. Пока заказ доставляли, сервисники решили посмотреть, что за тройники такие. Оказалось, что пластик крайне низкого качества, и трескается буквально от малейшего прикосновения. Через какое-то время пришёл новый комплект. Пластик - точно такого же качества. Пришлось ещё до установки опять колхозить - усиливать всё подручными материалами (см.эпоксидка). В общем, тройники доработали, установили - течь прекратилась, машину запустили. Но веселье в том, что там практически вся система подачи чернил на аналогичном пластике! И в любой момент где-нибудь может потечь снова. Гарантийной поддержки на этот бренд нет, фирма ушла из РФ. Очень странно подобную шляпу увидеть в устройстве за примерно 8 лимонов.
А вы говорите, АвтоВАЗ, АвтоВАЗ...