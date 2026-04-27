Peugeot 306 Maxi Kit Car пополнит автопарк Assetto Corsa Rally в ближайшем патче

Студии Kunos Simulazioni и Supernova Games официально объявили, что Peugeot 306 II Maxi Kit Car пополнит автопарк Assetto Corsa Rally в ближайшем обновлении версии 0.4. Класс F2 Kit Car был культовым в 90-е: это легкие переднеприводные машины, известные пронзительным звуком своих атмосферных моторов.

Директор игры Ирвин Зонка в рамках Q&A-сессии в Discord подтвердил, что патч 0.4 выйдет до конца текущего месяца, а более масштабный апдейт 0.5 запланирован на июнь. Учитывая свежий анонс Peugeot, появление машины в игре ожидается уже на этой неделе.

Также разработчики намекнули на новую деталь — тематические номерные знаки. На представленной модели Peugeot 306 Maxi красовались таблички с надписями «Rally Alsace» и «Rally Wales»

Это нововведение может означать следующее: в игру, вероятно, добавят аутентичные таблички, соответствующие конкретным легендарным раллийным этапам. Кастомизация и наличие разных примеров на одной машине дают повод надеяться, что в будущем игроки смогут выбирать собственные номера или даже настраивать текст на знаках.