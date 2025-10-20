Симулятор ралли Assetto Corsa Rally выйдет на консолях

В конце прошлой недели Kunos Simulazioni и Supernova Games Studios анонсировали гоночную игру Assetto Corsa Rally на Unreal Engine 5, которая выйдет в раннем доступе на ПК в середине ноября. Теперь разработчики подтвердили, что игру готовят и для консолей, хотя и не уточнили, для каких именно. Они уже работают над консольными версиями, но не могут сказать, когда они будут готовы. Вероятнее всего, не раньше следующего года.
В рамках «Раннего доступа», который продлиться менее 18 месяцев, разработчики намерены предоставить 10 лицензионных автомобилей, а также четыре трассы и несколько онлайн- и офлайн-режимов игры.
Список официально лицензированных автомобилей:
- Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2 – 1972
- Citroen Xsara WRC – 2001
- Fiat 131 Abarth Gr.4 – 1976
- FIAT 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 – 1973
- Hyundai i20N Rally2 – 2021
- Lancia Delta HF integrale EVO Gr.A – 1992
- Lancia Stratos Gr.4 – 1976
- Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B – 1984
- Mini Cooper S Gr.2 – 1964
- Peugeot 208 Rally4 – 2020
Трассы:
- Ралли Эльзас – Мюнстер
- Ралли Эльзас – Саверн
- Ралли Уэльс – Хафрен Юг
- Ралли Уэльс – Хафрен Север
Игровые режимы в «Раннем доступе»:
- Assetto Corsa Rally Events с онлайн-рейтингами
- Свободная практика
- Ралли-уик-энд
- Одиночный ралли-этап
- Time Attack с онлайн-рейтингами
А как же синенькая Субару с тремя пятёрками =)
Что-то автомобилей кот наплакал.
Это ранний доступ
Сразу видно,что причастны итальянцы,преимущество за их тачками и нет главного конкурента в лице Ауди Кваттры))
Если симулятор, то значит упор на реализм, а значит меньше веселья. Вот если бы сделали аналог первых трёх DiRT...
Эта игра про РАЛЛИ! В DiRT 1-3 был также ралли-кросс и ралли-рейд.
Аналог первых трёх DiRT это Gravel (2018) и V-Rally 4 ещё месяц назад вышел треш DIRTZONE.
Опять ранний доступ, они ещё свою новую часть не доделали какое ещё ралли лол?