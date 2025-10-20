Симулятор ралли Assetto Corsa Rally выйдет на консолях

В конце прошлой недели Kunos Simulazioni и Supernova Games Studios анонсировали гоночную игру Assetto Corsa Rally на Unreal Engine 5, которая выйдет в раннем доступе на ПК в середине ноября. Теперь разработчики подтвердили, что игру готовят и для консолей, хотя и не уточнили, для каких именно. Они уже работают над консольными версиями, но не могут сказать, когда они будут готовы. Вероятнее всего, не раньше следующего года.

В рамках «Раннего доступа», который продлиться менее 18 месяцев, разработчики намерены предоставить 10 лицензионных автомобилей, а также четыре трассы и несколько онлайн- и офлайн-режимов игры.

Список официально лицензированных автомобилей:

Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2 – 1972

Citroen Xsara WRC – 2001

Fiat 131 Abarth Gr.4 – 1976

FIAT 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 – 1973

Hyundai i20N Rally2 – 2021

Lancia Delta HF integrale EVO Gr.A – 1992

Lancia Stratos Gr.4 – 1976

Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B – 1984

Mini Cooper S Gr.2 – 1964

Peugeot 208 Rally4 – 2020

Трассы:

Ралли Эльзас – Мюнстер

Ралли Эльзас – Саверн

Ралли Уэльс – Хафрен Юг

Ралли Уэльс – Хафрен Север

Игровые режимы в «Раннем доступе»: