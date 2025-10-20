ЧАТ ИГРЫ
Assetto Corsa Rally 13.11.2025
Симулятор ралли Assetto Corsa Rally выйдет на консолях

Gruz_ Gruz_

В конце прошлой недели Kunos Simulazioni и Supernova Games Studios анонсировали гоночную игру Assetto Corsa Rally на Unreal Engine 5, которая выйдет в раннем доступе на ПК в середине ноября. Теперь разработчики подтвердили, что игру готовят и для консолей, хотя и не уточнили, для каких именно. Они уже работают над консольными версиями, но не могут сказать, когда они будут готовы. Вероятнее всего, не раньше следующего года.

13 ноября 2025 года серия Assetto Corsa пополнится новой главой - анонсирован раллийный симулятор Assetto Corsa Rally

В рамках «Раннего доступа», который продлиться менее 18 месяцев, разработчики намерены предоставить 10 лицензионных автомобилей, а также четыре трассы и несколько онлайн- и офлайн-режимов игры.

Список официально лицензированных автомобилей:

  • Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2 – 1972
  • Citroen Xsara WRC – 2001
  • Fiat 131 Abarth Gr.4 – 1976
  • FIAT 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 – 1973
  • Hyundai i20N Rally2 – 2021
  • Lancia Delta HF integrale EVO Gr.A – 1992
  • Lancia Stratos Gr.4 – 1976
  • Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B – 1984
  • Mini Cooper S Gr.2 – 1964
  • Peugeot 208 Rally4 – 2020

Трассы:

  • Ралли Эльзас – Мюнстер
  • Ралли Эльзас – Саверн
  • Ралли Уэльс – Хафрен Юг
  • Ралли Уэльс – Хафрен Север

Игровые режимы в «Раннем доступе»:

  • Assetto Corsa Rally Events с онлайн-рейтингами
  • Свободная практика
  • Ралли-уик-энд
  • Одиночный ралли-этап
  • Time Attack с онлайн-рейтингами
Геральт Батькович

А как же синенькая Субару с тремя пятёрками =)

Иваныч из Тулы

Что-то автомобилей кот наплакал.

Gradient_Zero

Это ранний доступ

shecter

Сразу видно,что причастны итальянцы,преимущество за их тачками и нет главного конкурента в лице Ауди Кваттры))

Gradient_Zero

Если симулятор, то значит упор на реализм, а значит меньше веселья. Вот если бы сделали аналог первых трёх DiRT...

Pavel Rally

Эта игра про РАЛЛИ! В DiRT 1-3 был также ралли-кросс и ралли-рейд.

Аналог первых трёх DiRT это Gravel (2018) и V-Rally 4 ещё месяц назад вышел треш DIRTZONE.

kotasha

Опять ранний доступ, они ещё свою новую часть не доделали какое ещё ралли лол?