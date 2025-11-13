В ранний доступ вышел хардкорный симулятор ралли - Assetto Corsa Rally

Симулятор разработан студией Supernova Games Studios в техническом партнерстве с Kunos Simulazioni и переносит знаменитую реалистичную физическую модель франшизы в мир раллийных гонок. изначально будет доступно 10 автомобилей и 2 локации с 4 спецучастками.

Реалистичная физика: Игра нацелена на максимально аутентичный опыт вождения, используя прославленную физическую модель Assetto Corsa, адаптированную под требования ралли — различные типы покрытий, динамику скольжения и поведение автомобиля на бездорожье.

Трассы с лазерным сканированием: Как и в основной серии, трассы в Assetto Corsa Rally воссозданы с использованием технологии 3D-лазерного сканирования для достижения высочайшей точности топографии и реалистичности окружения.

Динамические условия: Симулятор предлагает динамические условия гонок, включая различные погодные эффекты и время суток, что влияет на управление и видимость на трассе.

Поддержка VR: Планируется, что игра получит поддержку виртуальной реальности (VR) на ПК после выхода из раннего доступа, что позволит еще глубже погрузиться в атмосферу гонок.

Многопользовательский режим: В игре предусмотрены как одиночный режим (карьера, индивидуальные гонки), так и многопользовательские онлайн-режимы.

Игра позиционируется как хардкорный симулятор, который не прощает ошибок и бросает серьезный вызов даже опытным любителям автоспорта.