В ранний доступ вышел хардкорный симулятор ралли - Assetto Corsa Rally

Симулятор разработан студией Supernova Games Studios в техническом партнерстве с Kunos Simulazioni и переносит знаменитую реалистичную физическую модель франшизы в мир раллийных гонок. изначально будет доступно 10 автомобилей и 2 локации с 4 спецучастками.
- Реалистичная физика: Игра нацелена на максимально аутентичный опыт вождения, используя прославленную физическую модель Assetto Corsa, адаптированную под требования ралли — различные типы покрытий, динамику скольжения и поведение автомобиля на бездорожье.
- Трассы с лазерным сканированием: Как и в основной серии, трассы в Assetto Corsa Rally воссозданы с использованием технологии 3D-лазерного сканирования для достижения высочайшей точности топографии и реалистичности окружения.
- Динамические условия: Симулятор предлагает динамические условия гонок, включая различные погодные эффекты и время суток, что влияет на управление и видимость на трассе.
- Поддержка VR: Планируется, что игра получит поддержку виртуальной реальности (VR) на ПК после выхода из раннего доступа, что позволит еще глубже погрузиться в атмосферу гонок.
- Многопользовательский режим: В игре предусмотрены как одиночный режим (карьера, индивидуальные гонки), так и многопользовательские онлайн-режимы.
Игра позиционируется как хардкорный симулятор, который не прощает ошибок и бросает серьезный вызов даже опытным любителям автоспорта.
тупа ранний доступ ралли за 1800р. за эту сумму можно купить все ралли от Nacon и ещё вдобавок дёрт ралли 1 и 2
Это ралли нового поколения! Позже будет дороже...
ага, в своë время повëлся взял асетку ево, прошел год в ней всë ещë нет контента, в том числе заранее обещанного на эти сроки
А PMR решили не ждать позже, и ещё до выхода подняли цену почти в два раза ))
глянул пару видео,да пока вообще контента нуль,но в целом задел есть,смотрится круто,будет интересно что добавят - изменится через годик полтора