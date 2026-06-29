Вышло обновление 0.5 для Assetto Corsa Rally: новая локация Греция, мультиплеер и другие улучшения

Популярный среди фанатов автоспорта раллийный симулятор на платформе Assetto Corsa получил масштабный апдейт v0.5, который заметно расширяет географию гонок и запускает сетевой режим. Разработчики из Supernova Games Studio добавили в игру долгожданные трассы и заложили базу для полноценных онлайн-соревнований, сделав симулятор еще более глубоким и реалистичным.

Главным контентным нововведением стал культовый этап Ралли Греция с его знаменитыми каменистыми и пыльными дорогами. Игрокам доступны два уникальных спецучастка — скоростной «Элатия» и техничный «Лутраки», которые в общей сложности предлагают 12 вариантов конфигураций трасс на 22 километрах дорог, воссозданных с помощью технологии лазерного сканирования. Вместе с новыми локациями в игре стартовала первая фаза мультиплеера: теперь пользователи могут создавать лобби на 16 человек и участвовать в регулярных онлайн-событиях.

Помимо добавления новых трасс и сетевого режима, разработчики серьезно переработали физику поведения машин на бездорожье. В версии 0.5 обновилась модель работы шин, улучшилось сцепление с дорогой и появился реалистичный эффект деформации грунта на гравии. Список изменений дополняют 24 новых одиночных заезда, 8 снежных этапов в Эльзасе и Уэльсе, а также многочисленные исправления звука, интерфейса и графических элементов.