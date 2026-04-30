Вышло обновление Assetto Corsa Rally с новыми автомобилями

Обновление 0.4 добавит в игру две культовые машины из девяностых годов, модели Subaru и Peugeot прославившиеся своими успехами в Чемпионате мира по ралли. Также стало известно, что к команде разработчиков присоединился профессиональный гонщик WRC - Джон Армстронг, раньше он работал в Codemasters, теперь отвечает за доработку физики и управляемости, чтобы сделать поведение машин более реалистичным.

Новые автомобили:

Subaru Impreza Group A (1993): Знаменитая машина легендарного Колина Макрея!

Peugeot 306 Maxi Kit Car: Переднеприводное авто которое успешно конкурировало с полноприводными турбо машинами класса WRC на асфальтовых этапах.

Зимние условия: В обновлении появится снежная погода для регионов Уэльс и Эльзас.

Технические улучшения:

Улучшена поддержка геймпадов.

Внедрена поддержка технологий Fanatec FullForce и Logitech TrueForce для более детальной отдачи на рулях.

Добавлено 12 новых игровых событий, связанных с новыми машинами.

На игру действует скидка 20%, до 4 мая, сейчас цена 1503 рубля.