Assetto Corsa Rally 13.11.2025
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Автомобили
7.2 45 оценок

Вышло обновление Assetto Corsa Rally с новыми автомобилями

Pavel Rally Pavel Rally

Обновление 0.4 добавит в игру две культовые машины из девяностых годов, модели Subaru и Peugeot прославившиеся своими успехами в Чемпионате мира по ралли. Также стало известно, что к команде разработчиков присоединился профессиональный гонщик WRC - Джон Армстронг, раньше он работал в Codemasters, теперь отвечает за доработку физики и управляемости, чтобы сделать поведение машин более реалистичным.

  • Новые автомобили:
  • Subaru Impreza Group A (1993): Знаменитая машина легендарного Колина Макрея!
  • Peugeot 306 Maxi Kit Car: Переднеприводное авто которое успешно конкурировало с полноприводными турбо машинами класса WRC на асфальтовых этапах.
  • Зимние условия: В обновлении появится снежная погода для регионов Уэльс и Эльзас.
  • Технические улучшения:
  • Улучшена поддержка геймпадов.
  • Внедрена поддержка технологий Fanatec FullForce и Logitech TrueForce для более детальной отдачи на рулях.
  • Добавлено 12 новых игровых событий, связанных с новыми машинами.

На игру действует скидка 20%, до 4 мая, сейчас цена 1503 рубля.

