Вышло обновление Assetto Corsa Rally с новыми трассами и автомобилями

Разработчики Supernova Games Studios выпустили обновление Assetto Corsa Rally 0.3, оно сфокусировано на расширении контента и реализме, благодаря технология лазерного сканирования новые этапы культового ралли Монте-Карло перенесены в игру максимально точно, также добавлены новые машины и доработана физика.

Новые трассы: добавлены два знаменитых участка — Sisteron (13 км) и Col de Turini (18 км).

Динамическая погода: теперь условия могут меняться прямо во время заезда, дождь может смениться на снег, что напрямую влияет на сцепление и прохождение этапа.

Специальные шины: Появятся зимние асфальтовые покрышки в обычном и шипованном вариантах.

Два новых автомобиля: Skoda Fabia RS Rally2 (2022) и Lancia Fulvia Coupe 1.6 HF Gr. 4 (1970).

Улучшенная физика: Обновлена модель сцепления на всех поверхностях и доработана отдача (FFB)

Новые события: Будет добавлено 4 группы событий, в общей сложности 40 новых испытаний.

P.S. На фоне банкротства издателя Nacon становится непонятно будущее новой игры WRC, в интернете начинают появляться слухи что лицензию на создание игр WRC передадут разработчикам Supernova Games Studios.