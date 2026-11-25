В Steam стартовал ранний доступ Astario — симулятора строительства космических кораблей и станций, который сочетает добычу ресурсов в духе Minecraft с производственными цепочками в стиле Factorio. Игрокам предстоит летать по космосу, собирать блоки из астероидов и обломков, а затем строить из них корабли, орбитальные станции и автоматизированные производственные базы.

В Astario вы оказываетесь на космическом корабле в бескрайнем космосе. Ресурсы добываются из астероидов и обломков техники, разбитых на блоки: можно подлететь к каждому кубу, рассмотреть его вблизи и добавить в свой улов. Из полученных блоков — функциональных и структурных — строятся новые транспортные средства и целые машины, где все компоненты работают вместе.

Разработчики обещают широкую свободу: можно собрать орбитальную станцию с запасом грузовых контейнеров, закрепить производственную базу на астероиде и автоматически перерабатывать руду в новые блоки, оснастить корабль стыковочными портами для дозаправки или подзарядки. Как именно строить — решает игрок.

Производственные механизмы приносят рецепты и позволяют постепенно улучшать корабль или станцию. Все производственные блоки имеют входные и выходные порты, которые автоматизируются с помощью логистических труб с маршрутизацией предметов на основе запросов. Достаточно подключить входы к грузовому контейнеру — и машина сама добудет нужное. Добычу ресурсов можно временно автоматизировать специализированными буровыми установками, которые работают до истощения залежей.