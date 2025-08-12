Представлен дебютный трейлер Asterfel - новой экшен RPG в духе Готики

Студия Mysteria Studio UG анонсировала свой новый проект — ролевой экшен от третьего лица Asterfel. Игра вдохновлена классическими RPG начала 2000-х годов и разрабатывается для ПК. В сети появился первый трейлер, демонстрирующий атмосферу и элементы игрового процесса.

События Asterfel разворачиваются на острове, куда главный герой попадает после кораблекрушения. Ему предстоит выживать в мире, где из-за жадности и магической добычи полезных ископаемых пробудилось древнее божество. Игрокам предложат исследовать открытый мир, который, по словам разработчиков, будет полон засушливых ландшафтов, густых джунглей и древних руин, скрывающих опасности.

В игре будет три фракции: Стражи Короны, верные королю; Родственные души, повстанцы, стремящиеся освободить угнетенных рабочих; и Ученые, маги, изучающие влияние магии на земли. Выбор стороны повлияет на развитие сюжета. Боевая система позволит использовать мечи, луки и магические руны для сотворения заклинаний, предоставляя игрокам свободу в выборе стиля прохождения. Разработчики подтвердили, что можно будет свободно комбинировать оружие и магию, а также переключаться между ними в любой момент.

Создатели обещают нелинейный сюжет с последствиями принимаемых решений и систему естественного прогресса, где доступ к новым областям будет ограничен не искусственными барьерами, а силой врагов, что напоминает подход, использовавшийся в серии Gothic. Точная дата выхода Asterfel пока не объявлена, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.