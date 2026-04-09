Три фракции, один выбор: авторы мрачной ARPG Asterfel открывают тест уже 17 апреля

Студия Mysteria Studio объявила о скором тестировании своей новой игры Asterfel. Опробовать проект можно будет уже с 17 апреля в рамках Steam Medieval Fest — это первый шанс исследовать мир игры и познакомиться с её механиками.

Asterfel — это экшен-RPG от третьего лица в духе классики начала 2000-х. Игроки окажутся на острове, раздираемом конфликтами и последствиями жадности короля: магические шахты пробудили древние силы, а мёртвые начали возвращаться к жизни.

Ключевую роль в игре играют три фракции — Стражи Короны, мятежные Родственники и магические Учёные. Выбор стороны напрямую влияет на развитие сюжета и судьбу острова. При этом никто не мешает идти собственным путём, вмешиваясь в конфликт по-своему.

Боевая система сочетает холодное оружие, дальние атаки и магию, позволяя гибко менять стиль прохождения. Игроков ждут разнообразные биомы — от засушливых земель до джунглей и руин — с нарастающей сложностью врагов.

Тестирование станет важным этапом перед релизом и позволит оценить потенциал этой мрачной фэнтезийной RPG.