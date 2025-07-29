Галлы в Вавилоне: знакомые герои возвращаются в новом платформере Asterix & Obelix: Mission Babylon

Microids анонсировала новый приключенческий платформер Asterix & Obelix: Mission Babylon — игра выйдет 30 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam).
На этот раз галльские герои отправляются далеко за пределы родной Арморики — на восток, к границам Парфянской империи. Там они должны спасти короля Монипени, отравленного коварным колдуном Бамбузели. Чтобы сварить противоядие, друзьям предстоит собрать редкие ингредиенты, преодолеть опасные ловушки и, конечно, проучить легионы самодовольных римлян, которые снова влезли не в своё дело.
Игра сочетает юмор, экшен и кооператив, предлагая пройти более 20 уровней в одиночку или вдвоём в локальном мультиплеере. Игроков ждут четыре уникальных мира, вдохновлённых восточными пейзажами и архитектурой Вавилона. Каждый регион имеет свою визуальную атмосферу, врагов и механики.
Битвы с боссами, повторное прохождение уровней и множество секретов дополняют арсенал веселья. Все это выполнено в узнаваемом стиле комиксов — с яркими красками, эффектными сражениями и фирменным шутливым тоном, за который миллионы любят Астерикса и Обеликса.
Mission Babylon — это взрывной микс приключений и ностальгии, идеально подходящий как для фанатов серии, так и для новых игроков. Готовьте зелье и щёлкайте римлян — с 30 октября!
Что та ничего особенно если смотреть на скриншоты, будто мобильный проект, хотя оно и понятно, скорей всего большая ставка на платформу сыча.
Не удивлюсь если потом сделают порт для IOS и Android.
Графика очень бедная жуткий лоурез будто с пс2.
Ну это конечно МДА. Неужели блин так сложно сделать современную игру в духе XXL 1-2, а не вот это всё непонятно для кого. А зная Микроидс, в Стиме за нее тысячи полторы-две запросят наверняка
Странно что не назвали "Asterix & Obelix XXXXL: Mission Babylon"
А когда то было иначе? Не припомню успешных игр по астериксу.
XXL первые две части, вторая часть так вообще перепрыгнула выше головы и напихала целую гору отсылок на другие игры, ну и еще Slap Them All неплохой аркадный beat-em-up.