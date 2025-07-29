Галлы в Вавилоне: знакомые герои возвращаются в новом платформере Asterix & Obelix: Mission Babylon

Microids анонсировала новый приключенческий платформер Asterix & Obelix: Mission Babylon — игра выйдет 30 октября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC (Steam).

На этот раз галльские герои отправляются далеко за пределы родной Арморики — на восток, к границам Парфянской империи. Там они должны спасти короля Монипени, отравленного коварным колдуном Бамбузели. Чтобы сварить противоядие, друзьям предстоит собрать редкие ингредиенты, преодолеть опасные ловушки и, конечно, проучить легионы самодовольных римлян, которые снова влезли не в своё дело.

Игра сочетает юмор, экшен и кооператив, предлагая пройти более 20 уровней в одиночку или вдвоём в локальном мультиплеере. Игроков ждут четыре уникальных мира, вдохновлённых восточными пейзажами и архитектурой Вавилона. Каждый регион имеет свою визуальную атмосферу, врагов и механики.

Битвы с боссами, повторное прохождение уровней и множество секретов дополняют арсенал веселья. Все это выполнено в узнаваемом стиле комиксов — с яркими красками, эффектными сражениями и фирменным шутливым тоном, за который миллионы любят Астерикса и Обеликса.

Mission Babylon — это взрывной микс приключений и ностальгии, идеально подходящий как для фанатов серии, так и для новых игроков. Готовьте зелье и щёлкайте римлян — с 30 октября!